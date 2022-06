Boss in incognito 2022, anticipazioni 7 giugno: chi è il boss della seconda puntata, l’azienda

Dopo l’esordio della scorsa puntata e il grande successo, questa sera su Rai 2 in prima serata torna l’appuntamento con la nuova stagione di Boss in incognito, il docu reality condotto da Max Giusti, quello che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Con una nuova identità, con tanto di trucco e parrucco per camuffarsi.

Ugo Pellegrino e la sua Arcadia Yatchs protagonisti di Boss in incognito

Il protagonista della seconda puntata sarà Ugo Pellegrino, l’amministratore unico di Arcadia Yatchs, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yatch di lusso fatti su misura per clienti italiani e stranieri. La sede si trova a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: dispone di un sito produttivo di 47.000 mq e conta 150 collaboratori, tra impiegati e maestranze.

Chi sono i suoi dipendenti

Nel corso della puntata il boss si confronterà con alcuni suoi operai:

Claudio, che gli insegnerà i segreti della falegnameria e della carpenteria navale

Dymitro, con il quale imparerà a resinare i gusci delle barche

Benito, che lo guiderà nel collaudo pre consegna di uno yatch

Enzo, che lo istruirà sul lavoro di stuccatura e riparazione di uno scafo.

Max Giusti, invece, in missione incontrerà Salvatore, maestro verniciatore.

Quali sono i prossimi ‘boss’ in incognito nelle altre puntate

Nelle prossime puntate, solo due alla fine, Max Giusti arriverà in un’azienda che produce pizze fresche confezionate e in un’azienda che si occupa di imballaggi industriali.