Botta e risposta tra Lazza e Selvaggia Lucarelli: il rapper offende un fan, la giornalista lo riprende su Twitter. Non sarebbe una settimana da Selvaggia Lucarelli, se la vip non litiga con qualcuno di famoso. Dopo i battibecchi con Fedez, ora l’autrice avrebbe messo nel mirino un altro rapper italiano: Lazza. Il rapper, forse in maniera molto ingenua, avrebbe offeso un proprio fan su Twitter. Episodio non sfuggito alla Lucarrelli, che avrebbe screenshottato i commenti e pubblicati con la didascalia “Il fenomeno”.

La lite tra Lazza e Selvaggia Lucarelli

Dopotutto, Lazza ha sempre utilizzato Twitter. Non sono per la sua attività discografica, ma anche per condividere dei suoi pensieri estemporanei. A poche ore dal lancio del nuovo singolo “Zonda”, il rapper si è trovato in un caso mediatico per un suo recente tweet. Tutto è iniziato da questo post, molto genuino: “Che ridere stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi la. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno”.

Avrebbe risposto un utente al tweet: “O che fra qualche anno lavorerai in quel bar”. Lazza stizzito avrebbe risposto: “Magari sarò il proprietario del bar, e ti starò stipendiando. S**a”. Sempre lo stesso utente avrebbe detto: “Non c’è bisogno ma grazie della proposta”. Tutto questo, creando indignazione tra gli altri utenti del social, tra cui qualche fan – o ex fan ora – dell’artista, con quest’ultimo costretto a chiudere: “S**a mica è un insulto, è un verbo”.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Vedendo ciò, Selvaggia Lucarelli avrebbe screenshottato tutto e pubblicato sul suo profilo, forse in cerca di qualche like facile, tali scatti con la didascalia: “Lazza il fenomeno”. Non si è fatta però attendere la risposta del rapper, che le ha scritto pubblicamente: “Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno”.