‘Sono un pessimo nipote, non vado mai a trovarla’: le scuse di Lazza alla nonna in diretta

Dischi di platino, milioni di ascolti su Spotify e un trionfo al Festival di Sanremo, eppure Lazza ha detto di essere “un pessimo nipote”. Con queste parole il cantante ha chiesto scusa alla nonna in diretta nazionale durante la sua partecipazione alla trasmissione Domenica In.

Lazza ospite a Domenica In: “Sono un pessimo nipote”

Lazza ha chiamato la nonna in diretta, dato che era da tempo che non la andava a trovare. Il rapper di Milano stava promuovendo il suo disco a Domenica In e con Mara Venier stava parlando di sé, della sua vita e della sua carriera. Ma ad un certo punto ha chiesto scusa alla nonna. Lazza ha raccontato del suo rapporto con la nonna, spiegando che non la va mai a trovare nonostante abiti nella casa a fianco a quella dei genitori.

Il rapper chiama la nonna: “Scusa, sto lavorando tanto”

“Volevo lanciare un messaggio di scuse a mia nonna perché non mi sto facendo sentire – ha detto il rapper su Rai1 -. Scusa, nonna, purtroppo sto lavorando tanto, ti vengo ha trovare“. “È arrabbiata, è arrabbiata nera mia nonna, scusami”. Poi la domanda della Venier: “Dove abita tua nonna?”, “Abita al portone di fianco ai miei” ha risposto Lazza.

A quel punto la conduttrice ha chiesto al cantante di chiamarla in diretta tv e così è stato. Lazza ha chiamato la mamma per farsi passare la nonna: “Nonna, stai guardando la tele? Ti volevo chiedere scusa in diretta nazionale perché sono un pessimo nipote”. “E lo so!” ha risposto sua nonna al telefono. Nonostante il difetto di Lazza, la sua canzone “Cenere“, arrivata seconda al Festival di Sanremo, è la più ascoltata tra quelle dell’intero festival 2023 ed è anche in testa alla classifica delle radio italiane.