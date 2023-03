Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 12 marzo 2023: anticipazioni

Difficile anche solo immaginare una domenica pomeriggio su Rai 1 senza Mara Venier, la ‘zia nazionale’. E senza il suo Domenica In. Anche il 12 marzo, come da programma, la padrona di casa accoglierà i telespettatori e gli ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, nel suo salotto. Dove tutto è improvvisato. Tra risate, racconti di vita, interviste inedite e grandi emozioni. Ecco tutte le anticipazioni riportate come sempre, in anteprima, su TvBlog.

Il Cantante Mascherato a Domenica In

Stando alle anticipazioni la puntata, in questa domenica di festa, si aprirà con Il Cantante Mascherato, lo spettacolo giallo-musicale condotto da Milly Carlucci che prenderà il via sabato 18 marzo, in prima serata su Rai 1. In studio, da Mara Venier, arriverà proprio la conduttrice, ma nel salotto ci saranno anche i cinque investigatori che avranno un compito specifico: capire chi si nasconde dietro le maschere. Mara Venier accoglierà Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, ma nel corso dell’incontro ci sarà anche un gioco per entrare nel clima. Sì, avete capito bene: verranno proposti due personaggi mascherati e bisognerà individuare il vip che si nasconde sotto.

Lazza e Tananai come ospiti

Ma non finisce qui. Si tornerà a parlare del Festival di Sanremo e tra gli ospiti in studio arriveranno Lazza, che si è classificato al secondo posto con Cenere, e Tananai che continua a far cantare tutti con la sua Tango.

Clementino, Raf, Giannini, tutti gli ospiti di Domenica In

E ancora, tra gli ospiti di Mara Venier, direttamente da The Voice Senior e The Voice Kids, show condotti da Antonella Clerici, ci sarà Clementino, che si racconterà a cuore aperto. Ed eseguirà il pezzo di Fabrizio De Andrè ‘Don Raffae’. Nel salotto di Domenica In, poi, ci sarà Maria Teresa Reale, la vincitrice del talent The Voice Senior. Restando nello spazio dedicato alla musica, la padrona di casa intervisterà Raf e sua moglie Gabriella Labate. E non solo. In studio ci sarà anche l’attore Giancarlo Giannini, che ha da poco ricevuto l’onore di avere una stella sulla Walk of fame di Hollywood. Insomma un vero e proprio orgoglio italiano!