Il cantante mascherato, Milly Carlucci lancia lo spoiler: “Una maschera ha un indizio”

Manca sempre meno all’inizio de Il cantante mascherato 4 e la conduttrice sta svelando una ad uno tutte le dodici maschere di questa edizione tra cui c’è il Criceto: chi è? La conduttrice durante la breve clip di presentazione ha spoilerato che si tratta di una donna prima chiamandola Cricetina e poi rispondendo al suo autore alla domande se fosse femmina: “Bè ha il gonnellino, vestita così”.Tutto ciò nonostante il commento al post su Instagram della maschera fosse lasciato in sospeso: “Chi si nasconderà al suo interno? E, soprattutto, sicuri sia una donna?”.

La risposta a questo punto dopo lo spoiler della conduttrice è si, siamo sicuri che sia una donna. Resta da capire chi è e le ipotesi sono molte da Serena Autieri a Orietta Berti passando per Paola Barale. Un’altra maschera annunciata da Milly Carlucci in queste ore è quella del Cavaliere, chi è? Innanzitutto si tratta di un Cavaliere veneziano del ‘700, è tra i costumi più eleganti e raffinati di questa edizione è uno dei pochi a non essere un animale ma appunto un personaggio. La conduttrice ha svelato pochi indizi in realtà mentre il post sul profilo Instagram ufficiale del programma è stato subito sommerso da commenti. Secondo la maggior parte degli utenti potrebbe esserci Morgan già concorrente in una passata edizione di Ballando con le stelle, mentre altri nomi che circolano sono quelli di Luca Ward e di Elio di Elio e le storie tese. Altri addirittura fanno il nome di Patty Pravo.

Ultima maschera tra quelle svelate nelle scorse ore da Milly Carlucci è quella dello Scoiattolo Nero de Il cantante mascherato 4, chi è? La conduttrice ha fornito questo indizio: “Lo scoiattolo nero esiste ed è di una regione italiana e vi invito a scoprire di quale regione è” Tale animale è una specie autoctona di Basilicata e Calabria dunque il concorrente al suo interno sarà originario di quelle zone e dunque potrebbe essere una tra le conduttrici Roberta Morise o Elisabetta Gregoraci. L’appuntamento con la prima puntata dello show in maschera è per sabato 18 marzo in prima serata su Rai1. Ad investigare chi si nasconde sotto le maschere sarà una giuria composta da Serena Bortone, Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.