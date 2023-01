Brad Pitt, chi è la nuova fidanzata Ines De Ramon: età, foto e Instagram

Brad Pitt ha una nuova fidanzata: il suo nome è Ines De Ramon, ma cosa sappiamo di lei? Andiamo a scoprire di più sulla “nuova lei” del famoso attore di Hollywood.

Chi è la nuova fiamma di Brad Pitt? Ines De Ramon

Brad Pitt ha una nuova fidanzata. Dopo la separazione da Angelina Jolie, sembra che l’attore abbia ritrovato il sorriso al fianco di Ines De Ramon, la donna che attualmente pare avergli rubato il cuore. Ma chi è? E soprattutto, cosa sappiamo di lei? Brad Pitt avrebbe ritrovato il sorriso al fianco di Ines De Ramon, la ragazza che gli ha rubato il cuore. L’attore ha da poco compiuto 59 anni e sembra riprendersi solamente ora dal divorzio con Angelina Jolie.

Ines De Ramon, oltre a essere la nuova fidanzata di Brad Pitt è anche la vice presidente di Anita Ko, un noto brand di lusso nel settore degli accessori. Inoltre la donna è una designer di gioielli e secondo alcuni ricorderebbe un po’ l’ex moglie del noto attore. Anche Ines ha un matrimonio fallito alle spalle: è infatti l’ex moglie di Paul Wesley. Oggi la ragazza ha 30 anni e la rottura con il suo ex marito è avvenuta da poco tempo. Per questo motivo gli esperti assicurano che lei e Brad Pitt ci stiano andando molto cauti.

Brad Pitt e la sua nuova fidanzata sono già stati paparazzati insieme: l’attore e Ines De Ramon si sono concessi qualche giorno di relax in Messico e nel prossimo numero di Chi sarà possibile reperire le foto della loro vacanza al mare. Una fonte, a People, ha dichiarato quanto segue: “Escono insieme e si divertono. Hanno una relazione e va a gonfie vele. Non c’è stress tra di loro”. I due sono stati visti insieme anche nel backstage del concerto degli U2, a Los Angeles. Dopo la presentazione di Babylon, ultimo film di Brad Pitt, Ines si è presentata con l’attore al party esclusivo organizzato dalla Produzione. Ma non è finita qui! Al 59esimo compleanno del divo, infatti, la nuova fidanzata è stata invitata in qualità di dolce metà.