Angelina Jolie attacca l’ex Brad Pitt: ‘Era violento anche con i bambini’

Difficile sapere cosa ci sia davvero dietro la fine di un matrimonio. È un dato di fatto che vale per tutti. Non di meno per le star di Hollywood. Dopo diverso tempo dalla fine della storia d’amore tra una delle coppie più famose del cinema internazionale, Brad Pitt e Angelina Jolie, è quest’ultima a fare rivelazioni incresciose sul suo ex marito.

Le rivelazioni della Jolie su Pitt

“Era emotivamente e fisicamente violento anche nei confronti dei figli”. Una grossa tegola quella che è appena caduta sull’integrità di uno degli attori più amati degli USA. Notizia che sarebbe trapelata nei documenti legali di Angelina Jolie e che avrebbero rappresentato presunte azioni violenti da parte di Brad Pitt che si sarebbero verificate su un volo aereo, sei anni fa.

L’attore aggredisce moglie e figli

La Jolie racconta questo episodio nel quale la coppia si trovava insieme ai figli in volo diretti a Los Angeles e, in quel frangente, Pitt sarebbe stato fisicamente ed emotivamente offensivo nei confronti della moglie e dei figli. Al tentativo di uno dei figli di difendere la mamma, Pitt avrebbe reagito tanto male da indurre la moglie a cercare di fermarlo ferendosi. Ma non sarebbe finita qua – sempre secondo le dichiarazioni della Jolie – il marito avrebbe continuato ad avere un atteggiamento aggressivo nei confronti di moglie e figli.

Sarebbe stato questo l’episodio che ha poi indotto Angelina Jolie a chiedere il divorzio.