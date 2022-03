Angelina Jolie fa visita i bambini ucraini dell’ospedale Bambino Gesù di Roma

Roma. Una visita davvero speciale quella di ieri, mercoledì 30 marzo, all’Ospedale Bambino Gesù della Capitale. Proprio Angelina Jolie, l’attrice famosissima è venuta a far visita ai bambini ucraini arrivati in Italia a causa del conflitto, così come i medici e gli infermieri che si prendono cura delle loro vite.

La visita di Angelina Jolie all’ospedale di Roma

La sua visita, inoltre, è caduta proprio nel giorno in cui l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato che in un mese sono stati quattro milioni gli ucraini fuggiti dal loro Paese. La notizia, infatti, non è da poco, dal momento che questa guerra sta creando una crisi dei rifugiati con la crescita più esponenziale dalla seconda guerra mondiale ad oggi. Proprio in questi ultimi giorni, altri 6,5 milioni di persone sono state sfollate all’interno del Paese.

Le parole e le dichiarazioni durante la sua visita

Angelina Jolie, tra le altre cose che ha fatto nella sua vita, è anche ambasciatrice della Nazioni Unite. Durante il suo intervento all’ospedale di Roma ha detto: «Sto pregando perché questa guerra finisca il prima possibile. Questo è l’unico modo per fermare la sofferenza e la fuga dal Paese. È orribile e struggente vedere bambini che soffrono di continuo». «Grazie per essere passata a trovarci», ha risposto poi in un post l’ospedale.