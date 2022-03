Brave and Beautiful, quando torna in tv in Italia e dove vederlo: data, orario e canale della serie turca

Buone notizie e un sospiro di sollievo per i fan, quelli che non vedono l’ora di rivedere gli episodi di Brave and Beautiful, serie tv turca di successo alla stregua di Day Dreamer con Can Yaman, su Canale 5. Ma quando ritorneranno in onda le appassionanti vicende di Cesur and Suhan, protagonisti della fiction? E cosa era successo negli scorsi episodi?

Brave and Beautiful torna su Canale 5: ecco quando

La serie tv era stata messa da parte lo scorso settembre perché Canale 5 aveva deciso di trasmettere gli episodi di Love is in the air, quelli incentrati sulla storia d’amore tra Eda e Serkan. Ora, però, la fiction turca si prepara per tornare in onda e lo farà a partire da mercoledì 6 aprile, subito dopo il daytime di Amici, quindi intorno alle 16.40. Ma cosa era successivo nei ‘vecchi’ episodi? Dove eravamo rimasti?

Il matrimonio di Cesur e Suhan: ecco cosa era successo

Brave and Beautiful racconta le vicende di Cesur e Suhan, alle prese con diverse faide familiari. Negli ultimi episodi abbiamo visto Cesur pianificare la vendetta contro Tahsin, che considera l’assassino di suo padre. In realtà, però, il giovane si è innamorato di Suhan, che è la figlia di Tahsin e ora le cose si sono complicate per il piano che lui ha intenzione di portare a termine. Nel corso dell’ultimo periodo, che è andato in onda a settembre dello scorso anno, abbiamo visto Cesur intenzionato a incastrare Tahsin: ha rapito l’uomo, lo ha costretto a confessare. Ma in quel momento Tahsin è stato raggiunto da un proiettile e portato di corsa in ospedale. L’uomo si è salvato, ma Korhan confessato a Tahsin di sapere tutto quello che è successo al padre di Cesur. Il ragazzo, che era arrivato insieme a Suhan, ha ascoltato tutto e ha costretto l’uomo a dire la verità a un patto. Le nozze fra lui e la donna devono essere annullate. Il matrimonio, quindi, si farà? O ci sarà un colpo di scena?

Dove vedere le repliche

Intanto, tutti gli episodi sono disponibili in replica, e gratuitamente, sul portale Mediaset Play. In attesa delle nuove puntate, che prenderanno il via il 6 aprile, al posto della serie tv turca Love is in the air, che è quasi giunta al capolinea.