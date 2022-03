Una Vita chiude, torna Brave and Beautiful: la nuova programmazione Mediaset 2022

Nuova programmazione Mediaset: ecco i cambiamenti in arrivo per la primavera del 2022. Ci prepariamo a dire addio a Una Vita che fino a ora ha tenuto compagnia alle 14.10 su Canale 5. Si tratta di un addio definitivo che sicuramente lascerà molti telespettatori tristi, ma si spera che la nuova programmazione possa far dimenticare ai fan questa tristezza. Vediamo insieme tutti i cambiamenti.

Nuova programmazione Mediaset: chiude Una Vita e Love is in the air

La soap spagnola dirà addio per sempre al pubblico italiano, lasciando con l’amaro i fan: si tratta, infatti, di un’interruzione dovuta al calo di ascolti che c’è stato nell’ultima stagione. L’ottava stagione, quindi, sarà l’ultima. Ma non si tratta solo di Una Vita: anche la serie turca Love is in the air chiuderà per sempre e saluterà il suo pubblico: la data prevista è entro aprile.

Il ritorno di Brave and Beautiful

Ma per ogni fine c’è un principio, in questo caso un grande ritorno: Brave and Beautiful, altra soap turca, sta ottenendo un tale successo che questa estate è prevista la messa in onda delle puntate mancanti. La serie, infatti, andava in onda nel primo pomeriggio su Canale 5 ma era stata bloccata per lasciare spazio a Uomini e Donne. Con il termine del programma si libererà lo spazio per consentire al pubblico italiano di scoprire l’attesissimo finale.

