Bresh ad Amici 22, chi è il cantante: età, carriera, canzoni, concerti, fidanzata, foto e Instagram

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Canale 5, a partire dalle 14, è solo uno. Ed è quello con Amici, il talent show di successo che vede alla conduzione, ormai da anni, Maria De Filippi. Tra prove di canto, di ballo, continue gare e sfide. Tra gli ospiti di oggi, pronto a regalare emozioni al pubblico e agli allievi, anche il giovane cantante e rapper Bresh, all’anagrafe Andrea Brasi.

Dagli esordi al debutto di Bresh

Bresh, all’anagrafe Andrea Brasi, è nato a Genova il 28 luglio del 1996 ed è un noto rapper, che è cresciuto a Bogliasco. Ed è qui, tra i 15 e i 16 anni, che ha iniziato a intraprendere la sua carriera da artista. Sappiamo che ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2012 quando, insieme a G Pillola, ha pubblicato il suo primo mixtape intitolato Cambiamenti. Successivamente, ha partecipato alle canzoni più importanti dei colleghi ed è stato presente nei progetti di Izi, Tedua, Nader Shah.

I suoi successi, le canzoni e Guasto d’amore

Bresh tra il 2015 e il 2016, concluso il percorso di studi all’istituto professionale, si è trasferito a Milano insieme ai suoi amici Rkomi, Tedua e Sonny Willa. E in questo periodo ha scritto e pubblicato singoli come Baghera, Gaston, Prestigio, Snake. Nel 2017, invece, ha pubblicato il video de Il bar dei miei e dopo un lungo silenzio nel 2019 è ritornato in Pesche e vino con Gianni Bismark, Sick Luke e Vaz Tè. Recentemente, nel 2022, si è esibito per la seconda volta al Goa Boa Festival e il 27 gennaio scorso ha pubblicato il nuovo singolo, intitolato Guasto d’Amore, che parla del suo rapporto d’amore con la sua squadra del cuore: il Genoa.

Il suo stile

Il cantante si avvicina molto al rap e nei suoi testi raccolta la volontà di avere un peso sociale. Riflette spesso sui problemi della società, ma anche su se stesso e molti brani si possono definire autobiografici. Forte il legame artistico con Fabrizio De Andrè.

Chi è la fidanzata, Instagram di Bresh

Ma veniamo alla vita privata. Bresh è molto riservato, schivo e timido, quindi non sappiamo se abbia o meno una fidanzata. Sui social dove è seguitissimo non lascia trapelare nulla. Su Instagram con l’account @breshbandicoot vanta oltre 220 mila followers.