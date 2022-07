Brigantony, come è morto il noto cantante di Catania: aveva 74 anni

Lutto a Catania per la morte del noto cantante Antonio Caponnetto. In arte Brigantony, l’uomo si è spento all’età di 74 anni, lasciando un incolmabile vuoto sia per i propri familiari sia per i fan che tanto lo amavano.

A darne la triste notizia è stata sua figlia con un post sul profilo Facebook dell’artista. Davvero numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che si stanno avvicendando in queste ore sui social e che testimoniano il forte legame che univa il cantante ai suoi fan.

È morto Brigantony: il noto cantante di Catania

Brigantony, questo il suo nome d’arte, era molto amato e conosciuto a Catania. La sua musica era fonte di gioia, allegria e oggi che non c’è più, un sincero dolore invade la comunità. L’uomo, malato da tempo, da qualche giorno era ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale.

L’annuncio su Facebook

Come anticipato, l’annuncio della scomparsa di Brigantony è stato dato dalla figlia mediante un post sul profilo Facebook dell’uomo.

‘Cari fan brigantoniani volevamo darvi solo belle notizie e rivederlo insieme a voi su un palco a farci sorridere tutti, ma il buon Dio ha fatto la sua volontà portandolo con sé.

Stasera mio padre ci ha lasciati, ma solo fisicamente lasciando a tutti noi un vasto repertorio musicale indelebile, irripetibile e inimitabile. Lui diceva in una scenetta o canzone, adesso non ricordo bene, sicuramente voi la conoscete: “Brigantony cì nè 1, tutto il resto è una volgare imitazione”.

Riposa in pace papà. Grazie a tutti per il vostro caloroso affetto da parte mia e tutta la mia famiglia’, conclude la figlia del cantante.