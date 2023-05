Brunella, chi è la nuova corteggiatrice di Armando Incarnato a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori. Tutti, d’altra parte, sono lì con un unico obiettivo: mettersi alla prova e innamorarsi. Come sta cercando di fare, ormai da anni, Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile. Che ora sta conoscendo meglio Brunella: sarà la volta buona?

Cosa sappiamo su Brunella, la dama del trono Over di Uomini e Donne

Brunella è una nuova dama del parterre femminile del trono Over. Dall’accento sembra essere del Nord e ha ricevuto diversi numeri di telefono dai cavalieri del parterre maschile. Lei, però, ha deciso di concentrarsi solo su uno e di conoscere meglio Armando Incarnato. Brunella e Armando, come hanno raccontato al centro dello studio, sono usciti insieme e hanno trascorso una bella serata, piacevole. “Sono sorpresa, sono stata bene, Armando non è come lo descrivono” – ha detto la donna. Insomma, tutto sembra essere andato bene: sarà lei quella giusta? Chissà…

La conoscenza con Armando Incarnato

Brunella, quindi, sta continuando a conoscere Armando: i due sicuramente si vedranno ancora fuori dalle telecamere, scatterà il bacio? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire cosa accadrà, soprattutto perché manca davvero poco alla fine di questa stagione che, come sempre, ha appassionato ogni giorno, dal lunedì al venerdì, migliaia e migliaia di telespettatori su Canale 5!