Bruno Vespa: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, libri, Instagram, Cinque Minuti

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica di Rai 1 con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Mara Venier, come sempre, è pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti: ci saranno alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo, che si è concluso poche settimane fa, ma ci sarà anche Bruno Vespa, che si racconterà a cuore aperto. E presenterà il suo nuovo programma dell’access prime di Rai 1 ‘Cinque minuti’.

Dagli esordi al debutto di Bruno Vespa

Bruno Vespa è nato a L’Aquila il 27 maggio 1944. Ha esordito giovanissimo come collaboratore per la stampa locale abruzzese: a 16 anni era autore di articoli sportivi per la sede aquilana del quotidiano Il Tempo. Nel 1962, a 18 anni, è diventato cronista radiofonico alla Rai e nel 1968 ha conseguito alla Sapienza la laurea in Giurisprudenza. Nel 1976 è l’inviato speciale del Tg1. Ha avuto modo di intervistare i personaggi più influenti della politica degli anni ’70 e ’80. Oltre che giornalista e saggista italiano, Bruno Vespa è anche un noto conduttore televisivo: è l’ideatore del programma televisivo Porta a Porta, tramesso a partire dal 1996. Inoltre, nel 2010, insieme al figlio Federico, ha iniziato una collaborazione con RTL 102.5: i due conducono un programma di approfondimento della fascia mattutina dal titolo “Non Stop News: Raccontami”.

Le parodie

Grande giornalista, conduttore, volto di Porta a Porta, Bruno Vespa sa anche stare agli scherzi. E sono tante le sue parodie. Una celebre è quella offerta dall’imitatore Giampaolo Fabrizio nel programma Striscia la Notizia.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Bruno Vespa è sposato dal 1975 con il magistrato Augusta Iannini, capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e nominata membro dell’Autorità Garante della Privacy. La coppia ha due figli: Federico, giornalista, e Alessandro, avvocato.

Chi è il figlio Federico

Federico Vespa è il figlio di Bruno Vespa, nato a Roma il 25 febbraio 1979. Come il padre, anche Federico è un giornalista: ha iniziato la sua prima esperienza nel mondo del giornalismo nel 2002 con La Gazzetta dello Sport. Nel 2005 si è laureato in Giurisprudenza e ha iniziato a collaborare con RTL 102.5, occupandosi ancora di sport. Dal 2008 al 2010 ha lavorato anche per Sky Sport come telecronista.

Bruno Vespa su Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @brunovespa.official vanta oltre 10.000 followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro.