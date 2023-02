Bruno Vespa, chi è la moglie Augusta Iannini: età, carriera, curriculum del magistrato, figli, dove è nata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica di Rai 1 con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, oltre a Elodie, Enzo Iacchetti e altri cantanti protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2023, anche Bruno Vespa, noto conduttore, giornalista e volto di Porta a Porta. Che dal 27 febbraio sarà su Rai 1, nell’access prime della serata, con la striscia ‘Cinque minuti’. E che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per la moglie Augusta Iannini.

Cosa sappiamo su Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa

Augusta Iannini è la moglie di Bruno Vespa, noto scrittore, giornalista e conduttore. Sappiamo che è nata nel 1950, che ha studiato al liceo classico e che si è poi laureata in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Dopo gli studi, ha iniziato a lavorare come magistrato e ha rivestito molti incarichi importanti: è stata nominata anche giudice istruttore del tribunale di Roma e ha lavorato per il Ministero della Giustizia. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi: è Cavaliere dell’Ordine della Legion D’onore e ha ottenuto anche il Premio Belisario per la Giustizia e il Minerva alla carriera.

La storia d’amore, i figli

Augusta Iannini è sposata da anni, ormai, con Bruno Vespa e dal loro amore sono nati due figli, Federico e Alessandro. Federico ha seguito le orme del papà e lavora come giornalista, mentre Alessandro nella vita è un avvocato. Bruno Vespa e sua moglie Augusta sono sposati dal 1975 e da quel momento non si sono più lasciati. I due, insieme, hanno anche aperto un ristorante in Puglia, a Manduria, dove già gestivano una masseria. Un amore lungo, complice, un rapporto stupendo che fa sognare e che dimostra a tutti che l’amore, quello vero, esiste. E basta solo crederci un po’ di più!