«Bullismo» al GF Vip? Marco Bellavia costretto ad abbandonare perché piangeva la notte ‘disturbando’ i concorrenti

Nel corso di queste ore sta facendo molto discutere la decisione di Marco Bellavia. L’uomo, che era in nomination con Giovanni Ciacci e Sofia Giaele De Donà, ha deciso di abbandonare il programma. L’ex volto di Bim Bum Bam, dal canto suo, non ha mai fatto segreto, nascosto all’interno della casa il malessere del quale soffriva e che spesso lo portava ad essere malinconico e triste. Una situazione delicata, la sua, che probabilmente non ha trovato la giusta accoglienza e comprensione nella casa.

Marco Bellavia abbandona il GF Vip

La drastica decisione presa dal concorrente è stata comunicata via social dalla produzione del reality: ‘ ‘Ha deciso di abbandonare la casa. Il televoto è stato annullato’. L’uomo all’nterno della casa era riuscito a confidarsi e a raccontare il proprio malessere alla gieffina Antonella Fiordelisi che, a seguito dell’accaduto, non ha esitato a prendere una posizione netta rispetto all’atteggiamento avuto invece dai suoi coinquilini:

‘È opportuno chiederli scusa per le cose che gli avete detto, avete detto che recitava, uno che recita non se ne va così, è anche la pressione di tutti quanti che lo avete attaccato, ho visto delle scene che si potevano evitare’.

La reazione degli utenti in rete

Ma c’è di più. L’accaduto ha scosso gli utenti della rete che si sono subito scatenati con i commenti. ‘Che Schifo’ questa l’espressione ricorrente e che incalza tra un tweet e l’altro. Gli utenti appaiono a dir poco indignati per quanto accaduto e il tono dei loro commenti su twitter lo dimostra:

‘Anche oggi abbiamo scritto una pagina tremenda della televisione italiana’, scrive un utente al quale fa eco un altro: ‘in una società in cui ancora troppa gente arriva a togliersi la vita a causa del grande tabù sulle malattie mentali, questa poteva essere l’occasione per aiutare una persona e sensibilizzare molte altre, invece marco non è stato protetto, ma deriso e bullizzato’.

E ancora: ‘Ha vinto il bullismo, ha vinto la derisione, ha vinto l’emerginazione’, commenta Silvia alla quale si aggiunge Noemi: ‘La sensibilizzazione in termini di salute mentale non è mai troppa. Rammaricata dal genere umano, ancora così ignorante e privo di qualsiasi forma di empatia’.

La lista dei commenti potrebbe continuare a lungo e documenta una presa di posizione degli utenti che, indignati rispetto all’accaduto, hanno espresso vicinanza e solidarietà a Marco Bellavia.