Bungaro: chi è, età, vero nome, carriera, canzoni, moglie, figli, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Francesca D’Aloja, Serena Grandi, Daniela Poggi, Nello Correale, Bernard Bedarida e Simone Cristicchi, che ricorderanno l’attrice Laura Antonelli, ci sarà anche Bungaro. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Bungaro

Bungaro, all’anagrafe Antonio Calò, è nato a Brindisi il 23 maggio del 1964 ed è un noto cantautore. Il suo esordio è legato alla partecipazione a Sanremo nel 1988 con il brano Sarà Forte e nel 1991 con E noi qui, insieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella. Nel 1998, poi, ha vinto il Premio della Critica Mia Martini a Sanremo con il brano Senza confini e nel 2003 con Lividi e fiori, interpretata da Patrizia Laquidara.

Le partecipazioni a Sanremo, canzoni di successo

Bungaro nel 2004 è stato di nuovo al Festival di Sanremo con Guardastelle, canzone contenuta nel quinto album L’attesa. Nel 2005, invece, ha scritto per Manuela Zanier il brano Non risponde e nel 2007 ha scritto tre canzoni per l’album Una bellissima ragazza di Ornella Vanoni. Nel 2011 Bungaro ha scritto con Giusy Ferreri il brano Il mare immenso, con il quale la cantante ha partecipato a Sanremo e nel 2016 ha scritto quattro brani per il nuovo album di Fiorella Mannoia: Combattente. Nel 2018, invece, ha partecipato al Festival di Sanremo in trio con Ornella Vanoni e Pacifico e ha interpretato il brano Imparare ad amarsi. E ancora, nel 2019 ha scritto il brano Aspetto che torni per Renga, brano che ha portato a Sanremo.

Con chi ha collaborato

Bungaro, nel corso della sua carriera, ha collaborato con diversi artisti e voci illustri quali: Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Gianni Morandi, Lara Fabian, Ana Carolina, Marco Mengoni, Emma Marrone. E ha composto con Aidan Zammit le colonne sonore dei film Bobbolone, Compito in classe e La Canarina Assassinata.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Lui è molto riservato, non sappiamo se sia sposato o meno, ma sappiamo che ha una figlia che si chiama Giulia.

Bungaro su Instagram

Bungaro ha un profilo Instagram e con l’account @bungarofficial vanta oltre 8 mila followers.