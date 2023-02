Buongiorno mamma, cosa era successo nella prima stagione: come era finita l’ultima puntata

Ci siamo, finalmente la seconda stagione della fiction Buongiorno Mamma torna su Canale 5! Anche in questa stagione, le emozioni ed i colpi di scena non mancheranno, tenendo con il fiato sospeso i telespettatori! Ma com’era finita l’ultima puntata della prima stagione? In merito va detto che nell’ultima puntata della prima stagione erano diversi gli interrogativi lasciati in sospeso e in questo secondo, imperdibile appuntamento, tutte le curiosità saranno svelate!

Dove è stato girato Buongiorno mamma 2? Location e anticipazioni

Com’era finita la prima stagione di Buongiorno Mamma

L’ultima puntata della prima stagione della fiction lasciava intravedere delle importanti fratture inserirsi all’interno della Famiglia Borghi che, anche nelle nuove puntate, si ritroverà ad affrontare dei momenti bui. Tuttavia, sono in arrivo per loro anche delle belle sorprese. In particolare per Guido era giunto il momento della resa dei conti che vedeva l’uomo pronto ad assumersi la responsabilità dei propri atteggiamenti. Nell’ultima puntata Guido aveva, infatti, confessato apertamente la verità sul suo rapporto con Miriam e i suoi sentimenti; atteggiamento questo che diede adito a non poche reazioni. Inoltre, sempre nel corso della puntata finale si scoprì che Sole non è figlia di Guido ed Anna ma di Maurizia e del vicequestore Colaprico. Anna l’aveva portata via prima dell’incendio nel casale; Anna e Sole, quindi, sono sorelle.

Maurizia non è morta

L’ultimo colpo di scena della prima stagione della fiction riguarda il personaggio di Maurizia: la donna non è morta! A dimostrarlo un flashback nel quale si vede la donna, sopravvissuta all’incendio, presentarsi alla porta di Anna nel giorno in cui quest’ultima entra in coma. A proposito di Anna, anche rispetto al suo personaggio i colpi di scena non mancheranno. Come si ricorderà, la prima stagione di Buongiorno Mamma si conclude con Anna che è ancora in coma. Ma nelle nuove puntate succederà qualcosa di davvero inaspettato. Di cosa si tratterà?