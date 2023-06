Buongiorno papà su Canale 5: trama, cast e anticipazioni 2 giugno 2023

Gli affezionati al palinsesto Mediaset oggi venerdì 2 giugno, in prima serata su Canale 5, avranno l’occasione di trascorre del tempo tra risate e riflessioni guardando la commedia diretta da Edoardo Leo, “Buongiorno papà“. Al suo secondo film, l’attore e regista romano, dirige un film ironico su una famiglia insolita, fuori dal comune, che tra dialoghi freschi e situazioni verosimili, regala momenti di grandi risate. Non resta che concludere questa giornata, che sembra essere minacciata da nubi temporalesche nelle ore pomeridiane, gustandosi questa commedia!

“Buongiorno Papà”, la trama in breve

Andrea è un affascinante quarantenne, single e un po’ scapestrato, il tipico piacione metrosexual con un’importante carriera in una nota agenzia che si occupa di product placement. La sua vita, fatta di peripezie amorose dalla durata di una sola notte, di feste e lavoro, è perfetta: nessuna responsabilità e nessun pensiero. Ma un fatto, all’improvviso sconvolge e rivoluziona la sua vita: un giorno rientrando a casa, dove convive con Paolo, un suo amico disoccupato, Andrea incontra Layla, un’adolescente di diciassette anni che sostiene di essere sua figlia. E con lei c’è il nonno Enzo, un bizzarro ex rockettaro ( interpretato da Giallini) e padre di Andrea, frutto di un’occasionale e fugace relazione.

Questa commedia romantica, nei suoi momenti di comicità e colpi di scena, suggerisce una riflessione sulle fragilità di una generazione che si ritrova incapace davanti alle proprie responsabilità. Il film offre una galleria di personaggi sfaccettati, poliedrici che si fanno protagonisti di situazioni inusuali, di dialoghi brillanti, mai ripetitivi ed eccessivi, soprattutto verosimili. Edoardo Leo, che non voleva fare il regista in quanto non ha avuto un’infanzia difficile né un’adolescenza ribelle da raccontare, è riuscito a restituire un ritratto senza leziosità di famiglie disfunzionali e bizzarre, dove il gioco dei ruoli tra figli e genitori è spesso ribaltato.