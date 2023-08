Caduta Libera, chi è il campione Giovanni e quanto ha vinto: montepremi di oggi venerdì 28 luglio 2023

Caduta Libera, chi è il campione Giovanni Trovato e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, venerdì 28 luglio 2023.

Gradito dal pubblico di ogni età, “Caduta Libera” è il seguitissimo game show che Mediaset offre ai suoi spettatori nella fascia preserale della sua Rete Ammiraglia. La trasmissione, prodotta da RTI ed Endemol Shine Italy, regala costantemente emozioni a tutti coloro che decidono di guardarla.

L’edizione corrente si è aperta con le gesta dello storico campione, Michele Marchesi, che ha deciso di abbandonare il gioco per dedicarsi alla sua professione a seguito di diversi episodi dall’inizio della nuova stagione, lasciando spazio ad altri protagonisti e gare tutte da scoprire. Ma, questa sera, venerdì 28 luglio 2023, che cosa è accaduto?

Chi è il nuovo campione di Caduta Libera?

Sulla vita privata di Giovanni Trovato, il nuovo campione di “Caduta Libera” non si sa moltissimo. Però, lui stesso ha comunicato a Gerry Scotti che ha 26 anni. Al momento, il filologo ha detto di essere impegnato come dottorando a Genova, poiché il suo sogno è quello di insegnare.

Quanto ha vinto oggi Giovanni di Caduta Libera?

Stasera, venerdì 28 luglio 2023, il giovane ed educato Giovanni ha potuto gareggiare sin da subito, a seguito di aver sconfitto la preparatissima Silvia B. nel movimentato appuntamento precedente.

Effettivamente, durante la puntata di ieri, giovedì 27 luglio, lo abbiamo visto in azione per arrivare fino al bellissimo trionfo. Diversamente è andata oggi: a seguito di essersi battuto a colpi di domande con gli insidiosi sfidanti ed essere giunto con grande energia ai tanto attesi “Dieci Passi” con la bellezza di 151mila euro, il campione in carica, purtroppo, non è riuscito a portarsi a casa i soldi racimolati per i due enigmi qui di seguito:

Commedia con Tom Hanks e Dan Aykroyd tratto dalla serie poliziesca «Dragnet» → LA RETATA .

. Il regista che diresse una versione cinematografica di Heidi nel 1952 → LUIGI COMENCINI.

Come partecipare a Caduta Libera?

Per partecipare in qualità di concorrente alla nuova edizione di “Caduta Libera”, bisogna rivolgersi a castingcadutalibera@endemolshine.it mandando una e-mail. Inoltre, è d’obbligo: