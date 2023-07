Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra e quanto ha vinto: montepremi di oggi giovedì 6 luglio 2023

Con grande piacere per i telespettatori della Rete Ammiraglia di Mediaset, il game show “Caduta Libera”, presentato da Gerry Scotti e prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, è finalmente tornato a scandire le ore del preserale di Canale 5. Il pubblico sta accogliendo con grande entusiasmo le novità che il programma ha apportato, tra cui la presenza dei concorrenti: del tutto nuovi o già visti nei precedenti appuntamenti.

La stagione attuale, per la gioia degli appassionati, ha esordito con la presenza del campione storico Michele Marchesi. Il giovane medico ha, però, preferito di non continuare a giocare, lasciando così il testimone agli altri giocatori agguerriti. Nonostante ciò, che cosa è accaduto questa sera 6 luglio 2023?

Chi è la nuova campionessa di Caduta Libera?

Di lei si sa ben poco, ma ciò che è palese sulla nuova campionessa di “Caduta Libera”, Ginevra, è che è una giovane donna perspicace ed intraprendente. Come molti ricorderanno, la fanciulla già aveva preso parte al quiz che precede il TG5. Inoltre, la ragazza ha ben chiaro ciò che vorrebbe realizzare una volta accumulata una bella somma: fare un viaggio di piacere e frequentare un Master.

Quanto ha vinto oggi Ginevra di Caduta Libera?

La campionessa in carica è riuscita a racimolare un bel montepremi nella puntata di questa sera, giovedì 6 luglio 2023.

Come risaputo, l’obiettivo di “Caduta Libera” è vincere 500mila euro: a sfidarsi ci sono 11 concorrenti, che devono rispondere in 30 secondi ad alcune domande di cultura generale. Il campione, a differenza degli altri, è l’unico ad avere a disposizione tre vite e, se non ne resterà privo nel corso della puntata, affronterà “I Dieci Passi”. Il proposito dell’ultima prova è azzeccare le risposte di 10 domande intricate in 3 minuti per vincere quanto è stato accumulato.

Nel corso della puntata di oggi, giovedì 6 luglio 2023, Ginevra si è portata a casa la notevole somma di 86mila euro a un minuto e 24 secondi dallo scadere del tempo.

Come partecipare a Caduta Libera?

Come di consueto, la trasmissione televisiva di Gerry Scotti è alla ricerca di talenti fuori dall’ordinario: per prendere parte ai casting dell’imminente edizione di “Caduta Libera”, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per farlo, però, occorre rispettare i seguenti requisiti: