Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra e quanto ha vinto: montepremi di oggi lunedì 10 luglio 2023

Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra Gori e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di stasera, lunedì 10 luglio 2023.

Da diversi anni un must della TV italiana, “Caduta Libera”, il game show condotto da Gerry Scotti è ormai diventato un vero e proprio cult. Piena di novità e sfide appassionanti, la trasmissione di Canale 5, prodotta da RTI ed Endemol Shine Italy, ha fatto il suo ritorno estivo in grande stile e tutto ciò sta piacendo tanto ai telespettatori.

Come molti ricorderanno, questa edizione ha avuto inizio con le gesta di uno dei campioni più importanti che il programma televisivo abbia avuto: Michele Marchesi. Il giovane medico, però, ha preferito abbandonare per tornare a svolgere il suo lavoro, lasciando sul podio altre persone che stanno dando vita a dei match piuttosto avvincenti. Alla luce di ciò, che cosa si è verificato in questa calda serata di lunedì 10 luglio 2023? Vediamolo insieme!

Chi è la nuova campionessa di Caduta Libera?

Preparatissima 21enne, la campionessa in carica di “Caduta Libera” è Ginevra Gori. Senz’altro il pubblico amante del quiz preserale ricorderà assolutamente che la fanciulla già vi ha preso parte. Inoltre, Ginni, come spesso la chiama il conduttore Gerry Scotti ha spiegato che, con le somme vinte, le piacerebbe andare in viaggio e continuare a studiare con un Master.

Quanto ha vinto oggi Ginevra di Caduta Libera?

La campionessa in carica è riuscita a racimolare una somma non indifferente durante l’appuntamento di questa sera, lunedì 10 luglio 2023.

Prima di passare all’epilogo, occorre ricordare che il gioco è così strutturato: 11 concorrenti, con l’obiettivo di accaparrarsi 500mila euro, si sfidano a suon di domande basate sulla cultura generale, alle quali bisogna rispondere in soli 30 secondi. Certamente, il campione in carica è l’unica persona ad avere tre vite: l’importante è non perderle tutte affinché si possa passare a “I Dieci Passi”, la prova decisiva. La difficoltà è dare la soluzione a dieci quesiti in 3 minuti e, azzeccando ogni risposta, si potrà accedere al montepremi.

Nella puntata di ieri, domenica 9 luglio, la ragazza, per due intoppi, non ha potuto vincere 121mila euro. Ugualmente, stasera 10 luglio 2023, Ginevra, arrivata al termine della trasmissione con solo una vita, purtroppo non è riuscita ad ottenere i suoi 212mila euro, poiché non ha trovato il responso per gli enigmi qui esposte.

In «Le avventure dell’incredibile Ercole» interpreta Aracne → PAMELA PRATI .

. Collegio, convitto, ostello → PENSIONATO.

Come partecipare a Caduta Libera?

Come ogni anni, sono in fase di sviluppo i casting per prendere parte alla nuova stagione di “Caduta Libera”. Per accedervi, è necessario mandare una mail a castingcadutalibera@endemolshine.it.

Inoltre, è fondamentale rispettare alcuni requisiti: