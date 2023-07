Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra e quanto ha vinto: montepremi di oggi mercoledì 5 luglio 2023

Con grande entusiasmo da parte del pubblico di Canale 5, Gerry Scotti è tornato con il suo show del preserale della Rete Ammiraglia di Mediaset: “Caduta Libera”, prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Nuove puntate, nuove sfide e, soprattutto, nuovi concorrenti per la trasmissione televisiva che dal 2015 tiene incollati alla TV milioni di spettatori e che, nello scorso ottobre, è arrivata alla soglia delle mille puntate.

L’edizione corrente si è aperta con le gesta dello storico campione, Michele Marchesi, che ha deciso di abbandonare il gioco a seguito di diverse puntate dall’inizio della nuova stagione, lasciando spazio ad altri protagonisti e gare tutte da scoprire. Ma, questa sera, 5 luglio 2023, che cosa è accaduto?

Chi è la nuova campionessa di Caduta Libera?

Sulla giovane campionessa di “Caduta Libera”, Ginevra, non si sa moltissimo. Però, la ragazza ci ha tenuto ad esprimere che, con la vincita del montepremi, le piacerebbe frequentare un Master ed intraprendere un bel viaggio di piacere.

Quanto ha vinto oggi Ginevra di Caduta Libera?

La campionessa in carica è riuscita a portarsi a casa un bel montepremi nella puntata di questa sera, mercoledì 5 luglio 2023 Come ben noto, il procedimento del gioco funziona in questo modo: per accaparrarsi 500mila euro, 11 concorrenti si sfidano a suon di quesiti che vertono sulla cultura generale, ai quali occorre dare una risposta in 30 secondi. Chi è al centro dello studio, a differenza degli sfidanti che ha attorno, è l’unico a possedere tre vite e, se riuscirà a non perderle nel corso dei vari match, potrà accedere al temutissimo “Gioco Finale”. L’obiettivo di quest’ultimo è rispondere in 3 minuti a 10 domande piuttosto articolate. Qualora riuscisse ad azzeccarle tutte, il campione vincerà il montepremi in palio.

Nella puntata di oggi, mercoledì 5 luglio 2023, Ginevra, nel corso de “I Dieci Passi”, ha dovuto rinunciare alla bella cifra di 100mila euro, lasciando incompleta solamente la seguente domanda: «Opera giovanile di Michelangelo, andata perdura dopo un furto di Guerra, nel ’44»: “Testa di Fauno”.

Come partecipare a Caduta Libera?

Come ogni anno, il programma di Gerry Scotti è alla ricerca di talenti straordinari: per partecipare ai casting della prossima edizione di “Caduta Libera”, si può scrivere alla mail castingcadutalibera@endemolshine.it.

I requisiti per prendere parte al game show di Canale 5 sono: avere tra i 18 e i 55 anni; pesare meno di 100 chili; non soffrire di cuore o mal di schiena; non indossare i tacchi alti.