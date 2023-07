Caduta Libera, chi è la campionessa Monica e quanto ha vinto: montepremi di oggi lunedì 24 luglio 2023

Caduta Libera, chi è la campionessa Monica Casagrande e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, lunedì 24 luglio 2023.

Seguitissima trasmissione di Canale 5, “Caduta Libera” è uno dei programmi televisivi più graditi dagli italiani. Con al timone Gerry Scotti, l’emissione di Mediaset, prodotta da RTI ed Endemol Shine Italy, non smette di sorprendere il suo pubblico con match assolutamente coinvolgenti.

Come i fedelissimi della trasmissione ricorderanno, ad aver aperto questa edizione è stato proprio il campionissimo Michele Marchesi. Malgrado il suo talento esplosivo, il giovane medico ha preferito di tornare a dedicare del tempo al suo lavoro, lasciando, in questo modo, spazio ad ulteriori vincitori. Alla luce di quanto esposto, che cosa è accaduto durante la puntata di questa sera, lunedì 24 luglio 2023? Scopriamolo insieme!

Chi è la nuova campionessa di Caduta Libera?

La nuova campionessa di “Caduta Libera” è Monica Casagrande da Ponte nelle Alpi, un comune sparso in provincia di Belluno. Si tratta di un avvocato e, come ha dichiarato lei, ha 47 anni. Suo marito, che l’accompagna, è avvocato anche lui.

Quanto ha vinto oggi Eleonora di Caduta Libera?

Oggi, lunedì 24 luglio 2023, Monica ha battuto la precedente campionessa in carica, la gentile psicoterapeuta Eleonora Vecchiato, che già era senza vite. Il titolo le è stato tolto a causa della seguente domanda:

Ha preso il via a Dubai il 1° ottobre di quest’anno e si tratta della prima Esposizione Universale in… → MEDIO ORIENTE.

A seguito della sconfitta della bravissima Eleonora, Monica ha scelto il ‘Piede bianco’ del leccalecca che faceva da contorno alla sua postazione, la numero due. In quest’ultimo, ha trovato l’apprezzabile cifra di 5mila euro. Dopo aver sconfitto gli sfidanti, è stato il momento del temutissimo gioco finale: “I Dieci Passi”.

Nell’episodio di ieri, domenica 23 luglio 2023, in ogni caso, Eleonora ha dimostrato il fatto suo. Oggi, la nuova campionessa, sfortunatamente, non è riuscita ad ottenere i 25mila euro accumulati per la mancata risposta di due quesiti:

La Fondazione fiorentina, nata nel 2006, che attualmente ospita la mostra «Shine» di Jeff Koons → PALAZZO STROZZI .

. La prima Miss Italia di origine non italiana → DENNY MÉNDEZ.

Come partecipare a Caduta Libera?

Per candidarsi come sfidante a “Caduta Libera”, è necessario scrivere una e-mail a castingcadutalibera@endemolshine.it. Altri requisiti di partecipazione sono: