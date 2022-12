Call my Agent Italia su Sky: cast e quando escono i primi episodi

Call my Agent sta per arrivare. Parliamo della versione italiana di una delle serie che ha ottenuto maggior successo su Netflix in questi anni, e che ripropone la rinomata “Dix pour cent” francese. La serie sbarcherà il prossimo 20 gennaio su Sky e in streaming su Now. Per il momenti, e in attesa di vedere tutti gli episodi, dovremo accontentarci del trailer dove già si vedono i protagonisti, volti noti e amatissimi del nostro cinema e della tv. A partire dal prossimo mese di gennaio, allora, tutti i venerdì, con due episodi a settimana per un totale di sei, la serie Call my Agent verrà a farci compagnia con le sue storie e le sue avventure interne ai personaggi. Già in molti l’hanno voluta etichettare come una delle serie tv più interessanti del nuovo anno. Certo, il paragone con la serie francese potrebbe essere rischioso, ma la versione italiana promette comunque bene, si prospetta divertente, scanzonata e piena di colpi di scena interessanti.

Call my Agent Italia su Sky: ecco quando uscirà il remake della serie francese

La trama della serie Call My Agent

Il nucleo narrativo essenziale della serie ruota intorno alle problematiche affrontate da una potente agenzia di spettacolo, all’interno della quale i soci e gli affiliati cercano di districarsi tra progetti e nuove proposte e le star che seguono con passione e grande dedizione. La loro vita priva che cerca di incastrarsi continuamente con quella professionale e lavorativa, con tutte le ambiguità del caso. Il risultato è scoppiettante, inaspettato, esilarante. Un descrizione allegra e divertente – e un po’ parodistica, perché no – del mondo dello spettacolo italiano. Ne vedremo certamente delle belle.