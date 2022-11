Call my Agent Italia su Sky: ecco quando uscirà il remake della serie francese

Attesissimo il remake del cult francese ”Dix pour cent” (Call My Agent!). Un’ansia e un’aspettativa che proprio oggi sono state in parte sublimate, grazie all’uscita del primo teaser. Il remake si chiamerà Call My Agent – Italia, e sarà disponibile completamente sulle piattaforme di Sky e in streaming su NOW. Un’uscita esclusiva, che sarà disponibile solamente a partire dal prossimo anno, da gennaio 2023. Una serie complessa ed articolata dal punto di vista diegetico. Tutta la storia si squaderna in sei episodi, prodotti da Sky Studios e Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, Studio Battaglia) per la regia di Luca Ribuoli (Speravo de morì prima). Il cast, poi, è spettacolare, tutti nel ruolo di sé stessi Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Corrado Guzzanti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi.

La trama di Call my Agent – Italia

Per quanto riguarda, nel dettaglio la trama e la sinossi di Call My Agent – Italia, la si può sintetizzare in questo modo: un delicato conflitto, una problematica che riguarda una delle star del cast. Si mostrerà in chiave romanzata, il backstage dello show business attraverso gli occhi di chi si occupa di gestire le carriere delle stelle del cinema. Quindi, andrà più o meno così: Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira sono gli agenti della CMA pronti a tutto pur di far brillare le loro stelle e promesse del cinema. Un agente che, in fondo, è davvero tutto per un attore del cinema: confidente, amico e anche psicologo.

Il cast e le partecipazioni

La versione italiana di Call MY Agent decide così di raccontare le intricate che si intrecciano nella “Claudio Maiorana Agency”, costantemente in dialogo tra la vita privata e quella professionale dei protagonisti. I protagonisti saranno interpretati da Marzia Ubaldi (I predatori), Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani), Maurizio Lastrico (America Latina), Michele Di Mauro (Studio Battaglia), Francesco Russo (L’amica geniale), Paola Buratto (Bang Bang Baby), Kaze (Anni da cane) e molti altri ancora tutti da scoprire.