Maurizio Lastrico, chi è la fidanzata: età, lavoro, Instagram, il rapporto con Maria Chiara Giannetta

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Tra gli ospiti, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Maurizio Lastrico, l’attore che da stasera rivedremo su Rai 1 nella serie di successo Don Matteo, la fiction che è giunta alla sua tredicesima stagione. Ma Maurizio Lastrico è fidanzato? Ha davvero una storia d’amore con la collega Maria Chiara Giannetta?

Chi è la fidanzata di Maurizio Lastrico

Non abbiamo tantissime informazioni, l’attore e comico Maurizio Lastrico, che da questa sera rivedremo nei panni del magistrato Marco Nardi nella serie Don Matteo, è sempre stato molto riservato. Le indiscrezioni parlavano di una relazione con Maria Chiara Giannetta, ma tra i due sembrerebbe esserci solo una splendida amicizia. Quello che è certo ed è palese è che tra i due la complicità ci sia e il ‘siparietto’ di Sanremo lo ha dimostrato. La co-conduttrice, infatti, lo ha voluto sul palco dell’Ariston nel Festival del 2022 e hanno fatto divertire tutti, loro che avevano preparato un pezzo basandosi sui titoli delle canzoni più famose, quelle che hanno fatto la storia della musica italiana.

La relazione con Maria Chiara Giannetta, però, è stata smentita recentemente dall’attrice, che al settimanale Nuovo Tv ha fatto chiarezza: “Ci hanno dati per fidanzati, ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston, lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro”. Quindi, una donna nella vita di Maurizio Lastrico esiste, ma non sappiamo nulla su di lei.

L’incontro della fidanzata prima del lockdown

I rumors, quindi, sulla presunta storia d’amore con l’amica e collega Maria Chiara Giannetta sono stati messi a tacere, e Lastrico sarebbe davvero fidanzato. Pare abbia incontrato la donna poco prima dello scoppio della pandemia e del lockdown in Italia, quindi ormai due anni fa. L’attore, durante un’intervista rilasciata a YouMovies, ha spiegato che il rapporto con la compagna sta crescendo, giorno dopo giorno: i due sarebbero partiti insieme per un tour teatrale, poi grazie al lockdown e a quel colpo di fulmine hanno deciso di convivere insieme. Ma resta il mistero sull’identità della donna, che sta facendo battere il suo cuore.