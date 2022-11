Mio fratello, mia sorella stasera su Canale 5: trama del film, cast e anticipazioni

Uscito per la prima volta in esclusiva su Netflix nell’ottobre del 2021 ed ora trasmesso in chiaro su Canale 5, Mio fratello, mia sorella è un film che vede la partecipazione di Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. I due, vestono i panni di Tesla e di Nik: fratello e sorella che si ritrovano a convivere nella stessa casa dopo la morte del padre per rispettare le sue volontà.

Mio fratello, mia sorella: la trama

Come anticipato, dopo la morte del padre Tesla e Nik che sono fratello e sorella si ritrovano a convivere sotto lo stesso tempo per rispettare la volontà del defunto. Fin da subito, tuttavia, la convivenza è resa difficile dai figli di Tesla: Sebastiano e Carolina, il primo è un abile violoncellista affetto da schizofrenia ad alto funzionamento mentre con il secondo Tesla ha un rapporto molto teso e conflittuale. Tuttavia, gli eventi che si avvicenderanno nel corso della storia alla fine porteranno i personaggi a trovare un equilibrio anche facendo i conti con i propri segreti e le proprie paura.

Il cast

Ma chi vedremo nel film Mio fratello, mia sorella? Alessandro Preziosi nel ruolo di Nik, Claudia Pandolfi nel ruolo di Tesla, Ludovica Martino nel ruolo di Carolina, Francesco Cavallo nel ruolo di Sebastiano, Caterina Murino nel ruolo di Emma e Stella Egitto nel ruolo di Giada.