Call of Beauty, Giulia De Lellis sbarca su Real Time: ecco quando inizia e come funziona

Giulia De Lellis arriva su Real Time con il programma Call of Beauty. Il talent è dedicato al mondo del make-up e vede al timone non solo il noto volto di Uomini e Donne ma anche il make- up artist Manuele Mameli che spesso abbiamo curare il trucco dell’amica e influencer digitale Chiara Ferragni. Ma quando inizia la trasmissione e come funziona? Ecco qualche informazione in merito.

Call of Beauty, il talent dedicato al mondo del make up

Il talent show che focalizza l’attenzione sul mondo del glam vede sfidarsi otto giovani promesse del mondo del make up al fine di conquistare il titolo di Brand Ambassador della trasmissione. L’appuntamento con Call of Beauty è previsto per l’11 marzo a partire dalle 11.50 su Real Time (Canale 31 del digitale terrestre). La trasmissione andrà in onda ogni sabato. A giudicare le giovani promesse del settore glam saranno Giulia De Lellis e Manuele Mameli ma nel corso dì ogni puntata, Giulia e Manuele saranno affiancati da ospiti di eccezione.

Le prove e il premio

Ma come funziona la trasmissione? Iniziamo subito col dire che il programma è caratterizzato da due prove: una tecnica in cui si dovranno dimostrare le proprie conoscenze e capacità tecniche in fatto di trucco e una artistica dove, invece, ci si dovrà mettere alla prova realizzando un look completo ispirato ad un tema. I concorrenti, dovranno inoltre dimostrare di saperlo comunicar efficacemente via social. Solo i migliori riusciranno ad ottenere un posto per le semifinali e sperare di vincere l‘ambito premio. Rispetto a quest’ultimo chi trionferà diventerà Brand ambassador per Smashbox e Douglas, volando anche a Los Angeles per prendre parte alla campagna del primer Smashbox. Chi sarà la nuova star del mondo beauty? Non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e scoprirlo.