Camilla Ciraolo: chi è, età, carriera, film di Pupi Avati, oggi, fidanzato, biografia, foto e Instagram

L’attrice comasca Camilla Ciraolo è nel cast del nuovo film di Pupi Avati – La quattordicesima domenica del tempo ordinario – e oggi sarà ospite nel talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno a pochi giorni dall’uscita nelle sale. Sarà anche un’occasione, ne siamo sicuri, per saperne di più sulla sua vita privata. Per lei, nei panni della protagoniste, si tratta del debutto assoluto sul grande schermo. E lo fa con uno dei maestri del nostro cinema.

Cosa sappiamo sull’attrice Camilla Ciraolo protagonista de La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati

Ad onor del vero sull’attrice, che nel film di Pupi Avati veste i panni di Sandra, la protagonista più giovane, non ci sono molte informazioni. Sappiamo tuttavia che la sua passione per il cinema è rimasta nascosta diverso tempo durante il quale Camilla ha tentato varie strade, dalla musica, all’Architettura. Ma qualcosa nella sua vita non tornava. “Mi sono inseguita per tutta la vita e nel momento in cui ho sentito il fuoco dentro di me, mi sono fermata.

E da quando mi sono fermata che la mia vita ha cominciato a girare davvero“, scrive. Ed è allora con il cinema e la recitazione che è arrivata la svolta:

“Il 23 maggio 2022 il grande maestro Pupi Avati mi ha chiamata per regalarmi il dono più bello che potessi ricevere. Il mio maestro. Il padre del mio cinema. Mi ha donato Sandra. Ed io ora, la dono a voi”.

Di cosa parla il film, la trama

La quattordicesima domenica del tempo ordinario è l’ultimo lavoro del grande regista Pupi Avati. Si tratta di una pellicola drammatica uscito nelle sale il 4 maggio 2023. Nel cast, insieme a Camilla Ciraolo, c’è anche Lodo Guenzi. Samuele e Marzio sono due giovani bolognesi che negli anni del boom economico avevano formato un duo musicale chiamato i Leggenda. Il duo non decolla e i due amici prendono strade diverse: Samuele diventa un importante dirigente di banca, Marzio invece continua a tentare la strada del mondo dello spettacolo ma ottiene solo modesti incarichi in televisioni di provincia. Quando Marzio, ormai anziano, nel 2023 prova a rivolgersi a Samuele per convincerlo a riformare il duo viene cacciato in malo modo dal suo ex amico. Pochi giorni dopo Samuele, sconvolto per la morte del figlio, si suicida. Il suicidio di Samuele sarà l’occasione che farà incontrare nuovamente Marzio con la sua ex moglie Sandra (Camilla Ciraolo) il cui matrimonio era finito in modo burrascoso lo stesso giorno in cui si erano sciolti i Leggenda.

La vita privata di Camilla Ciraolo, è fidanzata?

Camilla Ciraolo è fidanzata? Sulla sua vita privata non ne sappiamo molto e al momento questa informazione non è nota. Se volete trovarla sui social l’attrice ha un proprio profilo Instagram che potete trovare qui Camilla Ciraolo (@camillaciraolo).