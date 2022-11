Canone Rai nel 2023: ecco come si paga

La televisione è un elemento imprescindibile in tutte le case. Nessuno, o quasi, riesce a fare a meno della tv in casa. Non solo informazione grazie alla presenza della televisione, ma anche intrattenimento e relax grazie alla programmazione di film. Ma per poter usufruire della tv bisogna anche pagare un canone Rai. E come si paga il canone 2023?

La proposta di abolire il canone Rai

Nonostante la Commissione europea avesse chiesto di abolire il canone Rai dalla bolletta per alleggerire le spese dell’energia elettrica, anche per quest’anno il canone verrà addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica per tutto il 2023. I sindacati hanno chiesto un incontro immediato con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per poter discutere dell’argomento. Il governo si era impegnato nei confronti dell’Unione Europea, all’interno del cosiddetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, a eliminarlo dalle bollette elettriche, in quanto la tassa sulla tv pubblica rappresenta un vero onere improprio non riferibile al consumo effettivo di energia elettrica. Sta di fatto, però, che il canone per il momento resta in bolletta.