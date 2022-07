Carl Brave, stasera il concerto al Rock in Roma: ospiti e scaletta di venerdì 15 luglio

Dopo il concerto di Achille Lauro e Gianluca Grignani, questa volta sul palco del Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, è atteso il romano Carl Brave. Quello che ora è in vetta alle classifiche con una delle hit estive più ascoltate, Hula-Hoop con l’amica e collega Noemi.

Sono ancora disponibili i biglietti per il concerto di Carl Brave di stasera?

Non bisogna disperarsi perché i biglietti per il concerto di stasera di Carl Brave, nonostante manchino davvero poche ore, sono ancora disponibili sul sito Ticket One. Ricordiamo che il concerto era previsto per il 4 Settembre 2020, poi posticipato al 24 Luglio 2021. E rinviata a stasera. Quindi, come si può immaginare, i fan non attendono altro. I biglietti sono disponibili e il posto unico costa 30 euro. Su ticketone tutte le informazioni utili.

La scaletta con le canzoni (ospite Noemi)

Salvo cambiamenti, questa dovrebbe essere la scaletta di stasera per il concerto di Carl Brave. Sul palco con lui, molto probabilmente, salirà anche Noemi e insieme duetteranno sulle note di Makumba e Hula-Hoop.

Mosaici

Makumba

Di Notte

Shangai

Spigoli

Bugie

Malibù

Chapeu

Posso

Caffelatte

Hula Hoop

Ricordiamo che non è ancora nulla di ufficiale, quindi non ci resta che attendere. E poi divertirci con Carl Brave, che dalle 21 circa sarà a Roma, all’Ippodromo delle Capannelle.