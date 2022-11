Carlo Ancelotti: chi è, età, carriera dell’allenatore di calcio, chi è la moglie, vita privata, figli e Instagram

Carlo Ancellotti è un allenatore di calcio ed ex calciatore, nato il 10 giugno 1959. E’ ritenuto per il mondo dello sport, e con dati alla mano, uno tra i tecnici più vincenti della storia del football. Attualmente è allenatore del Real Madrid, con cui ha vinto la Champions League nel 2022. Stasera alle ore 20.00, sarà ospite speciale di Fabio Fazio, su Rai 3, del programma “Che Tempo che Fa”, arrivato quest’anno alla soglia della propria ventesima edizione.

Chi è Carlo Ancellotti?

Etichettarlo come mister più vincente della storia del calcio, è riduttivo. In panchina, uno Scudetto con il grande Milan nella stagione 2003-2004. Poi il Premier League nel 2009-2010 sulla panchina del Chelsea, la Ligue 1 allenando il Paris Saint-Germain nel 2012-13, la Bundesliga nel 2016-17 alla guida del Bayern Monaco e la Liga con Real Madrid 2021-2022. Praticamente, l’unico allenatore a conquistare i maggiori campionati del mondo, ovvero quelli presenti in Europa centrale.

Sul piano dei trofei internazionali, quattro Champions League vinte con Real Madrid e il Milan di Filippo Inzaghi, Kaká e Andrij Ševčenko. Un talento calcistico che inizia nell’esperienza di giocatore, nel ruolo di centrocampista. E’ considerato una bandiera della Roma, vincendo con i giallorossi lo Scudetto 1982-83 e quattro vole la Coppa Italia tra il 1979 e il 1986. Inoltre, insieme a Pep Guardiola, risulta l’allenatore ad aver vinto la Supercoppa Uefa, conosciuta in Italia come Supercoppa Europea. A questo sia aggiunga la vittoria, per ben due volte, del Mondiale per Club.

Vita privata

Ancelotti è stato sposato per 25 anni con Luisa Gibellini (1983-2008, divorzio 2010)[12][13][14] dalla quale ha avuto due figli: Katia e Davide. Dopo la fine del suo matrimonio, ha avuto una relazione di qualche anno con una giornalista rumena, Marina Cretu. Nel 2011, mentre era al Chelsea, ha conosciuto Mariann Barrena McClay, una donna d’affari canadese di origini spagnole, con la quale si è sposato nel luglio 2014 a Vancouver.[15]

Il 12 novembre 2007 l’Università bulgara di Plovdiv ‘Paisii Hilendarski’ gli ha conferito una Laurea honoris causa in Comunicazione e sport. Nel 2009 ha pubblicato l’autobiografia intitolata Preferisco la coppa: vita, partite e miracoli di un normale fuoriclasse, i cui proventi economici sono stati destinati interamente alla “Fondazione Borgonovo” per la lotta alla SLA. È apparso nei film L’allenatore nel pallone e L’allenatore nel pallone 2 con Lino Banfi. Ha interpretato in entrambi se stesso: nel primo film è ancora un calciatore della Roma, mentre nel sequel allena il Milan. È apparso nel ruolo di se stesso anche nel film Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone, con Gigi e Andrea durante una partita di tennis. Ha recitato anche nel film Don Camillo con Terence Hill, giocando nei “Devils” di Peppone (Colin Blakely).

Instagram

Ancellotti è possibile seguirlo su Instagram all’account @mrancelotti. Qui pubblica i momenti legati ai trionfi sportivi suoi, ora sulla panchina del Real Madrid, e dei suoi giocatori, come il Pallone d’Oro di Karim Benzema.