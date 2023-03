Carlo Cinque, chi era il collaboratore di Paolo Limiti: età, carriera, associazione Etta e Paolo Limiti

Sta per iniziare una nuova e imperdibile puntata di Domenica In con la conduzione di Mara Venier. Oggi si dedicherà al ricordo e alla memoria dell’amatissimo conduttore Paolo Limiti. In pochi sanno che ha fondato anche un’associazione in collaborazione con l’amico Carlo Cinque. Ecco chi era e di cosa si occupa il loro progetto.

L’eredità artistica di Paolo Limiti

Paolo Limiti, poco prima della sua morte, aveva lasciato in eredità tantissimi film, cimeli e la sua intera biblioteca ricchissima di libri alla Fondazione Cineteca di Milano. Presso la Biblioteca di Morando in Via Tofane nel capoluogo lombardo è stato creato un angolo dedicato a lui, dove è stata collocata tutta la sua eredità artistica. Alcuni artisti hanno anche realizzato un murales con un suo ritratto sorridente in quell’ala dell’edificio. Il comune di Milano ha omaggiato così la scomparsa del celebre paroliere e conduttore. Non solo, Paolo ha dimostrato anche un importante impegno per il sociale fondando un’associazione con il suo amico Carlo Cinque.

Chi è Carlo Cinque: età, carriera

Carlo Cinque è un noto collaboratore e amico di Paolo Limiti. I due sono stati grandi compagni di vita per tantissimi anni, fino ad arrivare a fondare un’associazione assieme, ma chi è Carlo? Su di lui non ci sono molte informazioni in merito, pare essere una persona estremamente riservata e senza profili social. Sembra che si occupi d’arte e che abbia lavorato per molti anni nel dietro le quinte di esposizioni d’arte e spettacoli teatrali.

L’associazione Etta

Carlo Cinque e Paolo Limiti hanno fondato un’associazione viva ancora oggi dal nome “Associazione Etta e Paolo limiti Onlus”. La fondazione non ha un sito internet, ma sappiamo che si occupa di premiare i talenti artistici emergenti. Ad oggi, tutti i premi sono consegnati in onore del grande conduttore Paolo. L’ultima premiazione è avvenuta a Milano, al Teatro degli Arcimboli nel 20021, prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19. Ad oggi, le attività sono in fase di ripresa. In quell’occasione, Paolo Cinque ha dichiarato: “Il Premio Etta e Paolo Limiti vuole essere un aiuto concreto per tutti quei ragazzi pieni di talento e desiderosi di avviare la loro carriera nel mondo dell’opera. Paolo Limiti ha fondato proprio con questo spirito il Premio e noi, accogliendo la sua eredità, vogliamo continuare a portarlo avanti”.