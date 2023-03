Gli attori di “Mare Fuori” a Torvaianica: ecco come incontrarli per il meet&greet

Gli attori di “Mare Fuori” arrivano a Torvaianica, alle porte di Roma, per incontrare i loro fan. E già si prospetta una folla incredibile di curiosi che faranno la fila per conoscere i loro beniamini. I protagonisti della serie tv italiana che sta spopolando conquistando i cuori di adolescenti e adulti, stanno infatti per arrivare a Torvaianica. Zoomarine, il parco acquatico più famoso d’Italia, ospiterà i ragazzi di “Mare Fuori” ed è già grande attesa.

Mare Fuori 4, nella serie anche la sorella di Sofia Durante (direttrice dell’IPM): ecco chi è, trama e anticipazioni

Mare Fuori a Torvaianica: date e biglietti

L’unico delfinario del Centro Italia con la dimostrazione educativa più emozionante di sempre e con oltre 400 specie animali da conoscere, Zoomarine si prepara all’accogliere tra le sue mura i protagonisti di “Mare Fuori“. I ragazzi saranno ospiti del Parco il 7 Maggio per un Live Talk interattivo durante il quale, i visitatori, potranno scoprire le novità della prossima stagione tv e discuterne direttamente con gli attori presenti. Sarà possibile, inoltre, ritrovarsi faccia a faccia col proprio attore preferito e potercisi addirittura fare una foto ma solo con la prenotazione del pass per il Meet&greet i cui posti sono limitati. Ovviamente, l’esser in possesso unicamente del pass per il Meet&greet, non consente l’accesso al Parco e, di conseguenza, all’evento.

Infatti, per poter prender parte all’evento del 7 Maggio, bisognerà acquistare il biglietto dal costo di 22 euro che consentirà l’ingresso al parco per tutta la giornata e la partecipazione al Live Talk con i personaggi di Mare Fuori. L’offerta include: ingresso al Parco con dimostrazioni con animali + giostre e attrazioni + ingresso alle piscine e acquapark disponibili + accesso all’evento Live Talk con gli attori di Mare Fuori. Come specificato precedentemente per il pass del Meet&greet, specifichiamo che, di conseguenza, il biglietto da 22 euro non prevede e non garantisce il posto al meet&greet. I biglietti sono acquistabili da questo sito: Mare Fuori a Zoomarine