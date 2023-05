Carlo Conti, chi è il figlio Matteo: età, oggi, la mamma Francesca

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti anche il noto conduttore Carlo Conti. Il presentatore si racconterà, a cuore aperto, dalla carriera al grande amore per sua moglie Francesca e per suo figlio Matteo. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Il figlio di Carlo Conti e Francesca

Francesca Vaccaro e Carlo si sono incontrati nel corso della trasmissione Domenica In nel 2010: è stato un colpo di fulmine, da quel momento non si sono più separati. Hanno deciso di convolare a nozze sulle colline fiorentine nel 2012. Il loro testimone di nozze è stato l’attore e regista Leonardo Pieraccioni, da sempre amico di Carlo Conti. Dal loro grande amore è nato il piccolo Matteo, nel 2014.

L’amore per la famiglia

Carlo Conti e Francesca sono molto innamorati e uniti. Il conduttore è diventato padre a circa 50 anni e questo gli ha cambiato la vita. Ha raccontato in più occasioni di come le sue priorità siano decisamente cambiate a partire da quel momento. Ha messo in discussione il lavoro e la carriera per il piccolo Matteo. “Ho lasciato L’eredità e la conduzione quotidiana per vivere più stabilmente a Firenze. Facevo il pendolare a Roma, ma per crescere Matteo volevo una dimensione più provinciale”, ha raccontato. Ecco un dolce scatto di Matteo insieme alla nonna:

La difficoltà di essere genitori

La coppia ha avuto un figlio di nome Matteo, che oggi ha 8 anni. La famiglia è molto unita e vivono tutti assieme nelle campagne fiorentine. Hanno un bellissimo rapporto e il piccolo è la loro gioia. Carlo Conti, però, ha raccontato sempre anche molto sinceramente della difficoltà di essere genitore, anche perché lui non ha mai conosciuto suo padre. Morto per un tumore fulminante quando lui aveva solo 18 mesi. Conti ha raccontato: “All’inizio non è stato facile. Io non so come si faccia il babbo. Non ho alcuna figura di riferimento con cui confrontarmi. Allora ho iniziato a seguire semplicemente quello che mi diceva il cuore”. D0’altronde, non è una novità che fare il genitore sia il mestiere più difficile del mondo. Ha continuato: “Io il ruolo me lo sto inventando con entusiasmo ed è la ricchezza più bella che ho, oltre alla condivisione gigante che c’è con mia moglie”.