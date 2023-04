Carlo Marrale dei Matia Bazar: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Carlo Marrale dei Matia Bazar. Siete curiosi di saperne di più su di lui? Ecco chi è davvero e qual è la sua storia!

Chi è Carlo Marrale: età, carriera e canzoni

Carlo Marrale è nato a Genova il 15 marzo del 1952 sotto il segno dei pesci e oggi ha 71 anni. È un noto cantante, chitarrista e compositore. La sua carriera musicale è iniziata prestissimo ed è stato uno dei membri fondatori del gruppo dei Jet, poi dei Matia Bazar. Tuttavia, i contrasti con gli altri membri della band non sono mancati e dopo poco la cantante Antonella Ruggiero li ha lasciati. Pare che Carlo Marrale non si sia mai ripreso da questo abbandono e abbia preferito diventare lui la voce del gruppo. Forse tra loro c’era anche del tenero, ma questo non è mai stato confermato. Il grande scontro è avvenuto, poi, con Laura Valente, colei che ad un certo punto è diventata la nuova prima voce. Così anche Marrale ha lasciato il gruppo e si è dedicato alla produzione da solista, ha inciso due album:

Tra le dita la vita, del 1994

Melody Maker del 2004

Le canzoni più famose e cosa fa oggi

La sua carriera musicale è stata ampissima e ha segnato la storia. Molti dei suoi brani sono stati incisi da artisti come Irene Cara, Mina, Sergio Dalma. Per la band Matia Bazar ha scritto la maggior parte dei successi del gruppo come Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Cavallo bianco, Che male fa. Dopo aver lasciato il gruppo, nel 1994 ha partecipato per l’ottava volta al Festival di Sanremo da solita con il brano “L’ascensore”. Non solo, è innamorato dell’arte in tutte le sue forme e parallelamente alla carriera musicale, si è sempre dedicato alla pittura e alla fotografia.

Vita privata e Instagram

Carlo Marrale è una persona molto riservata che non ama far parlare di sé e della propria vita privata. Per questo motivo, non ha mai voluto raccontare nulla e non sappiamo se sia sposato o se abbia dei figli. Molti fan sono preoccupati perché negli ultimi mesi sembra davvero sparito dalla scena musicale e pubblica. Per alcuni mesi hanno ipotizzato che avesse una brutta malattia, ma ha sementito tutto. Che si stia dedicando ad un nuovo progetto? Non lo sappiamo, intanto potete rimanere aggiornati su di lui seguendolo su Instagram, dove conta quasi 2 mila followers: