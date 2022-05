Matia Bazar: chi sono, carriera, canzoni, oggi, formazione attuale

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Mara Venier e il suo ‘Domenica In‘, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Per lo spazio dedicato alla musica la padrona di casa accoglierà i Matia Bazar, che si esibiranno sulle note di un medley dei loro più grandi successi, canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Perché hanno scelto come nome ‘Matia Bazar’

I Matia Bazar sono un complesso musicale italiano, che si è formato nel 1975 a Genova. La formazione storica comprendeva il quintetto composto da Antonella Ruggiero, Carlo Marrale, Aldo Stellita, Pierangelo Cassano e Giancarlo Golzi, poi però il nucleo della band negli anni ha affrontato numerosi cambi.

“Il nome non ha una genesi precisa – aveva spiegato Marrale in un’intervista per Rai 1 – Mi ricordo che vennero quelli della casa discografica dicendo ‘ragazzi vi manca un nome’. Allora in cinque minuti abbiamo scelto Matia Bazar”. Erroneamente molti hanno associato Matia al significato di matta, in dialetto genovese.

Dall’esordio al debutto

I Matia Bazar hanno debuttato nel 1975 con il singolo Stasera…che sera, poi nel 1976 è nato il singolo Cavallo Bianco, ispirato al genere rock progressione. L’anno successivo, invece, hanno partecipato al Festival di Sanremo e hanno collezionato un successo dopo l’altro. Anzi, nel 1979 i MB hanno preso parte all’Eurovision con la canzone Raggio di luna, che poi è stata incisa anche in spagnolo e in inglese. Nel 1983 hanno partecipato di nuovo a Sanremo con Vacanze Romane, brano che ha vinto il Premio della Critica. Tra i loro singoli più famosi sicuramente Ti sento, canzone che li ha resi noti anche nel resto del mondo.

Quali sono i componenti di oggi

Dopo diversi cambi, attualmente i Matia Bazar sono:

Fabio Perversi – tastiere e violino dal 1999 ad oggi

Silvia Luna Dragonieri – voce dal 2017 a oggi

Piercarlo Lallo Tanzi – batteria dal 2021 a oggi

Gino Zandonà – chitarre dal 2021 a oggi

Silvio Melloni – basso dal 2021 a oggi.

Instagram: i Matia Bazar puntano sui social

I Matia Bazar hanno un profilo Instagram e con l’account @matiabazarofficial vantano oltre 8 mila followers.