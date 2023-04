Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, vita privata, chi è il marito, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche la celebre cantante dei Matia Bazar Silvia Mezzanotte, siete curiosi di saperne di più su di lei? Conosciamola meglio!

Chi è Silvia Mezzanotte: età, carriera e canzoni

Silvia Mezzanotte è nata a Bologna il 22 aprile del 1967 e oggi ha quasi 55 anni. È una nota cantante italiana: tra il 1999 e il 2016 ha alternato la carriera solista a quella di voce dei Matia Bazar, proprio con loro ha vinto il Festival di Sanremo 2002 con il brano Messaggio d’amore. Ha iniziato da giovane a cantare: nel 1990 ha partecipato a Sanremo nella categoria giovani, poi ha collezionato un successo dopo l’altro e ha collaborato con artisti come Laura Pausini, Francesco De Gregori e Mia Martini. Nel 1999 è entrata a far parte dei Matia Bazar e vanta alle spalle una brillante carriera. Non c’è solo musica nella sua vita: ha preso parte anche a diverse attività teatrali. Nel 2016 è stata protagonista della drammatizzazione di Riccardo Russo sul tema del femminicidio.

Vita Privata: marito e figli

La cantante Silvia Mezzanotte è una persona molto riservata sulla sua vita privata, per cui non ha mai voluto lasciare dichiarazioni in merito. Sappiamo soltanto che ha un compagno da molti anni di cui è molto innamorata che si chiama Massimiliano. Tuttavia, è certo che non abbia mai avuto figli e non sia mai stata sposata.

Foto e Instagram

Ad oggi Silvia Mezzanotte è una cantante molto affermata in Italia e prosegue con la sua carriera musicale da solista. Di recente, ha cantato in alcuni concerti anche con Carlo Marrale, fondatore ed ex membro dei Matia Bazar. Ad oggi prosegue il suo tour che condivide con molti scatti su Instagram, dove vanta una community di quasi 35 mila followers: