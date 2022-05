Carlotta Bertotti, chi è la modella: età, lavoro, nevo di Ota, foto, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la modella Carlotta Bertotti, che ha sconfitto tutte le sue paure e insicurezze e che oggi si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

La storia della modella e influencer Carlotta Bertotti

Carlotta Bertotti è una giovane modella e influencer, che è nata con un nevo di Ota, cioè un’alternazione di natura benigna della pigmentazione della cute e delle strutture oculari e peri-oculari. Una macchia sul viso che con il tempo è cresciuta, che non è stato certo facile da sopportare. Ma Carlotta non si è mai arresa e da vera guerriera ha combattuto tutte le sue insicurezze.

Come ha scoperto di avere il nevo di Ota

“Da piccola – ha spiegato ai microfoni de I Fatti Vostri – mi vedevo come un fenomeno da baraccone e pensare di lavorare nella moda mi sembrava surreale. Quando sono nato avevo solo un puntino in un occhio. Mia madre mi portò dallo specialista e inizialmente si parlava di una malattia asiatica e di un trauma da parto. Poi, complici i progressi della medicina, si è capito che si trattava di un nevo di Ota“.

A 8 anni, ha raccontato la modella, la macchia si è estesa e quello per lei era una vergogna. “Mi truccavo per due ore, non volevo affrontare gli sguardi e le domande. Avevo fatto addirittura arrivare una lente a contatto dall’America, che mi faceva nascondere in maniera integrale il tutto alle persone. Nessuno lo sapeva, solo i miei cari”.

Il bagno al mare dopo la maturità

Sempre a I Fatti Vostri, Carlotta ha raccontato che dopo la maturità ha deciso di far cadere ogni maschera. E l’inizio della sua vita è in un bagno al mare, davanti a tutti. “Andai in spiaggia, mi struccai senza anticipare nulla ai miei amici. Loro non mi dissero niente, quasi fui io a chiedere loro se notassero qualcosa di strano. Quel bagno è stata una liberazione”.

Il lavoro come modella su Vogue

Carlotta Bertotti ha iniziato, poi, a posare come modella senza trucco. Ed è sbarcata su Vogue: “Questa è la mia strada. Posso usare la mia discromia per fare del bene ad altre persone essendo me stessa. Questa sono io, non devo nascondermi”.

Carlotta Bertotti punta su Instagram

Su Instagram Carlotta Bertotti è molto seguita, con l’account @carlotta_bertotti vanta oltre 10 mila followers.