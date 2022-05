Carlotta Bertotti, cos’è il nevo di Ota: sintomi all’occhio, rimozione, cura

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la modella Carlotta Bertotti, che ha sconfitto tutte le sue paure e insicurezze e che oggi si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera. Dalla ‘vergogna’ per la sua malattia, il nevo di Ota, alla rinascita.

Cos’è il nevo di Ota

Il nevo di Ota, o melanocitosi oculo-dermica, è un’alterazione di natura benigna della pigmentazione della cute e delle strutture oculari e peri oculari, che è stata descritta per la prima volta nel 1938. Si manifesta come una chiazza grigio-bluastra lungo le prime due branche del nervo trigemino, poi interessa la regione sclerare dell’occhio.

Come si cura

Il nevo di Ota colpisce soprattutto le donne e le etnie asiatiche: può essere presente alla nascita o apparire dopo. La terapia, invece, prevede la rimozione tramite laser.

Come ha scoperto il nevo di Ota Carlotta Bertoli

“Da piccola – ha spiegato Carlotta Bertoli, oggi modella e influencer, ai microfoni de I Fatti Vostri – mi vedevo come un fenomeno da baraccone e pensare di lavorare nella moda mi sembrava surreale. Quando sono nato avevo solo un puntino in un occhio. Mia madre mi portò dallo specialista e inizialmente si parlava di una malattia asiatica e di un trauma da parto. Poi, complici i progressi della medicina, si è capito che si trattava di un nevo di Ota“. Prima quel senso di vergogna, di non accettazione, poi la rinascita. Oggi Carlotta posa per Vogue, fa la modella e ha sconfitto le sue paure.

https://www.instagram.com/p/B5ihqR9ij3e/?utm_source=ig_web_copy_link