Carlotta Mantovan, chi è la moglie di Fabrizio Frizzi: età, lavoro, figlia, oggi, vita privata, compagno attuale e Instagram

Chi è Carlotta Mantovan

Passiamo ora a qualche dato biografico. Nasce il 26 dicembre 1982 (è del segno del Capricorno). Carlotta Mantovan è originaria di Mestre. È alta 1,72 e fin da piccola dimostra un’inclinazione innata verso il mondo dello spettacolo. Carlotta Mantovan si è diplomata al Liceo Classico, e nel 2001 riesce ad arrivare seconda al concorso nazione di Miss Italia, riscuotendo un certo successo con il pubblico. Successivamente, l’anno dopo, si ritrova anche a sfilare sulla passerella di Modamare a Portocervo.

L’ingresso nella redazione Sky e l’approdo in Rai

Qualche anno dopo, invece, nel 2004, la ritroviamo nella redazione Sky, dove inizia la sua brillante carriera giornalistica, presentando SkyTg24 e SkyMeteo24. Anni più tardi, la morte di Fabrizio Frizzi fu una tremenda sciagura, soprattutto per lei che gli stava affianco e ne condivideva i momenti più importanti. Per questo decide di prendersi una pausa e di stacco da tutto.

Poi, è il momento delle collaborazioni con la Rai, in particolare da ricordare la conduzione di Tutto Salute per poi affiancare anche Antonella Clerici nella nuova versione di Portobello in onda su Rai1.

La sua relazione con Fabrizio Frizzi

L’anno del 2001 è anche l’anno dell’amore per Carlotta Mantovan, perché è l’anno durante il quale ha incontrato la sua metà della mela, il conduttore di Raiuno, Fabrizio Frizzi. Incontro che è avvenuto proprio quando Carlotta Mantovan ha preso parte al concorso di Miss Italia, in quel periodo Carlotta aveva solamente 19 anni, Frizzi invece 43. Fabrizio Frizzi si fidanzò con lei dopo la rottura con Rita Dalla Chiesa, e per questo la loro relazione subì tantissimi attacchi durante gli anni. Attacchi che però non sono mai riusciti a scalfire la loro unione.

La morte dello storico conduttore

La morte di Fabrizio Frizzi fu devastante per lei, tanto da doversi ritirare momentaneamente dal mondo dello spettacolo. Poi, Carlotta Mantovan ha provato a riprendersi, soprattutto grazie alla figlia Stella che, come si vede anche dal suo account Instagram, le sta sempre vicino.

