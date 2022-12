Carlotta Proietti, chi è la figlia di Gigi Proietti: età, carriera, teatro, compagno, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Carlotta Proietti, la figlia del grande Gigi scomparso un anno fa. La donna, che ha seguito le orme dell’amato papà, ora è in teatro con un’edizione speciale di ‘Pippi Calzelunghe’ e ai microfoni di Rai 1 racconterà questa sua nuova avventura. Tra carriera e grandi insegnamenti.

Cosa sappiamo su Carlotta Proietti

Carlotta Proietti: si chiama così la seconda figlia di Gigi Proietti e Sagitta Alter, la donna che è stata al fianco del grande attore romano, un vero mattatore, per circa 60 anni. I due non si sono mai sposati, ma il loro amore è stato lungo, complice e da quella relazione sono nate due figlie: Carlotta e Susanna. Carlotta, la secondogenita, è nata a Roma il 2 marzo del 1981 sotto il segno dei Pesci e, proprio come il papà (che è venuto a mancare dopo un arresto cardiaco), ha seguito le sue orme ed è molto attiva nel mondo dello spettacolo. E del teatro.

Il suo lavoro

Carlotta Proietti, infatti, lavora nel mondo dello spettacolo, è una cantautrice e attrice. Dopo aver studiato presso l’Accademia del Padre, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, soprattutto a teatro. E ora è in scena con una versione inedita e speciale di Pippi Calzelunghe, che prenderà il via il 21 dicembre e terrà compagnia al pubblico fino all’8 gennaio. Susanna, invece, che ha 42 anni, è una scenografa e costumista.

Chi è il compagno, vita privata

Non si conosce molto della vita privata di Carlotta Proietti, sui social non lascia trapelare nulla. Preferisce, stando almeno al mondo della rete, concentrarsi sulla sua sfera lavorativa.

Carlotta Proietti punta tutto su Instagram

Molto seguita su Instagram, con il suo account @carlottaproietti_ vanta oltre 19 mila followers.

