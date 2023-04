Carmen, chi è la corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con un unico scopo e obiettivo, mettersi in gioco e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare Luca Daffrè, volto noto della trasmissione, ex tentatore di Temptation Island ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che ha deciso di ritornare a Uomini e Donne, questa volta come tronista. Tra le sue nuove corteggiatrici anche Carmen, una ragazza che lo ha colpito fin dal primo momento. Sarà la volta buona?

Cosa sappiamo su Carmen, la corteggiatrice di Luca a Uomini e Donne

Carmen è una nuova corteggiatrice di Uomini e Donne, storico dating show di Maria De Filippi e ha deciso di partecipare per mettersi in gioco e conoscere meglio il tronista Luca Daffrè, che è all’inizio del suo percorso. Lui sta conoscendo meglio Alessandra, una ragazza acqua e sapone con la quale è riuscito ad aprirsi e a raccontare della mamma, e Alice, una nuova corteggiatrice che ha da subito portato freschezza e leggerezza. A loro si aggiunge Carmen, che è molto affermata sul lavoro.

L’esterna insieme

Luca e Carmen sono usciti insieme, la prima esterna è andata molto bene. E la ragazza ha colpito fin da subito fisicamente il tronista. A spaventarlo, però, il fatto che Carmen sia molto affermata sul lavoro. “Anche se ho 30 anni mi sento ancora un ragazzino, ho bisogno di leggerezza” – ha detto Luca. “Un rapporto così impegnativo mi intimorisce, ma come ragazza mi interessa, mi piace molto fisicamente” – ha ribadito al centro studio dopo aver visto la loro prima esterna. Luca riuscirà ad andare oltre questo aspetto e a lasciarsi andare?

La conoscenza tra Luca e Carmen

Carmen e Luca sono usciti in esterna. Tra di loro sembra esserci un bel feeling anche se Luca, come ha dichiarato egli stesso in puntata, appare un pochino intimorito dal suo essere “donna”. Carmen, infatti, ha un buon lavoro ed è molto sicura di se stessa ed indipendente. Aspetti, quest’ultimi, che se da un lato attraggono Luca, dall’altro, lo fanno riflettere. L’uomo, inoltre, si è detto molto attratto anche fisicamente dalla bella ed intelligente Carmen. I presupposti affinché la loro conoscenza vada avanti ci sono tutti, come finirà?