Carmen Giannattasio, chi è il soprano: età, carriera, oggi, fidanzato, opere, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Laura Freddi e Scialpi che si racconteranno a cuore aperto, anche il soprano Carmen Giannattasio, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto del soprano Carmen Giannattasio

Carmen Giannattasio è nata ad Avellino il 24 aprile del 1975 ed è un noto soprano italiano. Sappiamo che è cresciuta a Solofra, che ha completato gli studi di canto al conservatorio di Avellino e che si è laureata in lingue e letterature straniere. Dal 1991 al 2001, invece, ha frequentato l’accademia di perfezionamento del teatro alla scala di Milano e ha debuttato come Giulietta di Kelbar in Un giorno di Regno di Giuseppe Verdi. Il lancio internazionale, però, è avvenuto nel 2002 con la vincita a Parigi del concorso Operalia. E da allora è uno dei soprani più richiesti di sempre nei teatri italiani ed esteri.

Le sue opere

Il soprano ha lavorato in Italia, ma anche all’estero e per la Scala nel 2004 è stata Micaela in Carmen, mentre nel 2005 per il Teatro la Fenice è stata Anna in Maometto secondo e Norina in Don Pasquale al teatro comunale Mario Del Monaco di Treviso. All’Arena di Verona, invece, ha debuttato nel 2012 come Donna Elvira e al Metropolitan Opera House di New York è arrivata nello stesso anno come Leonora ne Il trovatore. Lei, tra l’altro, si è esibita anche nel concerto di Capodanno di Venezia 2014 e particolarmente fortunata è stata la collaborazione con l’etichetta discografica Opera Rara, con cui ha inciso titoli rari del repertorio del Belcanto. Nel 2017 è stata anche insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Repubblica Italiana.

Vita privata, fidanzato, cosa sappiamo

Ma veniamo alla vita privata. Carmen Giannattasio è una donna molto schiva e riservata e non sappiamo tanto sulla sua sfera sentimentale. “Ho una vita molto speciale, che amo e mi dona amore ogni giorno. Il palcoscenico è come uno sposo, assorbe tutta me stessa. Avere un ulteriore sposo sarebbe faticoso. Non ho mai voluto sposarmi anche per questo motivo” – aveva raccontato in un’intervista rilasciata nel 2016 a Fables wedding.

Instagram di Carmen Giannattasio

Carmen Giannattasio è molto seguita su Instagram e con l’account @iamcarmengiannattasio vanta oltre 1.000 followers.