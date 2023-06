Carmen Lasorella, chi è il marito Giuseppe Falegnami: età, lavoro, oggi, figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Che tiene compagnia da settembre, al pubblico, dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili e a Massimo Ghini che si racconterà a cuore aperto dalla carriera all’amore, anche la giornalista e conduttrice Rai Carmen Lasorella. Che per anni è stata un volto storico dell’azienda ed è entrata nelle case di tutti gli italiani. Lei oggi, nel salotto della Bortone, ripercorrerà tutta la sua vita, fatta di successi. E di amore. Ma chi è il marito e compagno di sempre Giuseppe Falegnami?

La storia d’amore tra Carmen Lasorella e Giuseppe Falegnami

Carmen Lasorella, assunta in Rai nel 1987, è stata per anni nelle case di tutti gli italiani. Lei, inviata di guerra, conduttrice e giornalista, ha seguito tantissimi eventi, molti cruciali per la storia del nostro paese. E non solo. Ma se da una parte la sua carriera è nota a tutti, dall’altra molti non sanno che la giornalista è sposata, ormai da anni, con Giuseppe Falegnami. Siete curiosi di saperne di più?

Giuseppe Falegnami è un noto professionista, nella vita è un architetto, che ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dal gossip e dai riflettori. Non abbiamo, infatti, tantissime informazioni dell’uomo: sappiamo che da anni lavora come architetto e che ha diretto tanti cantieri, occupandosi anche della parte commerciale. Lui è anche strutturista, consulente, direttore dei lavori e perito tecnico: si è occupato di ristrutturazioni e arredamento, si è dedicato anima e corpo al suo lavoro.

Il matrimonio

Giuseppe Falegnami e Carmen Lasorella, insieme da anni, sono convolati a nozze e sono diventati, finalmente, marito e moglie nel 2012. I due si sono sposati a Sabaudia, in provincia di Latina. Dal loro amore, però, non sono nati figli. Hanno un cane, che amano.

E oggi la giornalista ritornerà in tv, sul piccolo schermo, per raccontarsi a cuore aperto. Dalla carriera, lei che è stata per anni volto della conduzione del TG12 delle 13, all’amore. Che resta una costante nella sua vita.

Cosa sappiamo su Carmen Lasorella

Carmen Lasorella, sopravvissuta a un tragico agguato in Somalia nel 1995, lì dove è rimasto ucciso Marcello Palmisano, è una nota conduttrice e giornalista. Nel 1996 è stata nominata responsabile delle relazioni esterne della Rai e assistente del consiglio di amministrazione e del presidente. Lei è stata anche autrice e conduttrice di programmi tv su Rai 2 e Rai 2, poi fino al 2003 è stata responsabile e corrispondente della sede Rai di Berlino. Dal 2008 al 2012, invece, è stata direttrice generale ed editoriale di San Marino RTV e nel 2015 è stata narratrice della quinta puntata di Techetechetè. Nel 2013, invece, è stata nominata presidente di Rai Net e nel 2017 ha vinto la causa contro la Rai per dequalificazione professionale.