Carmen Russo sbarca su TV8: è tra le protagoniste di Celebrity Chef

Dopo l’avventura al GF Vip, la celebre ballerina Carmen Russo sbarca su TV8. La celebre showgirl sarà infatti tra le concorrenti di Celebrity Chef, programma condotto dallo chef-conduttore Alessandro Borghese.

Carmen Russo da Alessandro Borghese

Dopo essere diventata opinionista del GF Vip di Alfonso Signorini, la showgirl si è cimentata in un’altra sfida all’interno della sua carriera cine-televisiva. Come molti avranno notato, al fianco di Orietta Berti e Giulia Salemi mancava Carmen Russo nella puntata del 10 ottobre, in quanto la ballerina era impegnata con le riprese di “Celebrity Chef”.

Il programma condotto da Alessandro Borghese, prevede che due volti celebri della televisione s’improvvisino chef per una sera, preparando un menù di degustazione composto da tre portate per contendersi la vittoria. A giudicare i piatti dei concorrenti, non solo i clienti del ristorante di Borghese (dove si svolge il programma), ma anche i giudici del “Tavolo dello Chef), ovvero la giornalista Angela Frenda e lo chef Enrico Bartolini.

Il vincitore della sfida viene decretato attraverso bollini bianchi o neri, a seconda della casacca del concorrente. Al termine della serata, la celebrità che riesce a ottenere più stelle diventa Celebrity Chef della Serata e ottiene un trofeo a tema, ovvero una stella d’oro. Un programma giusto per Carmen Russo, considerato come pubblicamente non ha mai nascosto le proprie abilità culinarie.

La sfida con Nino Formicola

Durante la puntata del 10 ottobre di “Celebrity Chef”, la moglie di Enzo Paolo Turchi si è sfidata col comico Nino Formicola, famoso per l’ex duo cabarettistico “Zuzzurro e Gaspare”. Entrambi i concorrenti, hanno portato alla visione dei giudici dei piatti della cucina tradizionale, riuscendo tutti e due a conquistare i palati di tutta la sala presente.

Nella sua sfida, Carmen Russo ha portato dei ravioli ripieni di ricotta e spinaci, fatti secondo la ricetta di sua nonna. Poi come dolce, ha portato il suo preferito: il crème caramel. Il cabarettista, invece, ha portato delle ricette nazional popolari, senza aggiungere tocchi troppo personali: come primo, ha sfornato una lasagna di verza e una Crêpe Suzette, con questa che ha conquistato tutti i presenti in sala. Nonostante fossero stati molto apprezzati i piatti di entrambi i concorrenti, a spuntarla alla fine è stata Carmen Russo, che ha incassato i voti di Angela Frenda ed Enrico Bartolini.