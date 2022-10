Tom Brady e Gisele Bundchen, il matrimonio è in crisi. Il divorzio per colpa del sesso?

Come un fulmine a ciel sereno, si sono scatenati i pettegolezzi attorno al divorzio di Tom Brady e sua moglie Gisele Bundchen. Al centro di supposizioni, a far saltare il rapporto tra la leggenda del football americano e la modella, sarebbe la mancanza di sesso nella coppia

Tom Brady un atleta super attento alle regole

A dare un colpo di grazia a un matrimonio longevo 13 anni e che ha dato alla luce due figli (Benjamin e Vivian), sarebbe l’eccessiva professionalità del giocatore di football fuori dal campo. Secondo i rumors, Brady si sarebbe imposto un’astinenza prolungata dal sesso con la propria moglie. Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers eviterebbe rapporti non solo il giorno della partita, ma addirittura a partire da 72 ore prima di qualsiasi match di campionato.

Una situazione che sicuramente è andata a incrinare un rapporto già gradualmente logoro con Gisele Bundchen, considerato come il giocatore avesse deciso di tornare a giocare nel 2022 dopo essere uscito dal ritiro. Impegno che si traduceva automaticamente in poco tempo appresso alla famiglia, non solo con la moglie ma anche con i figli.

Gli amici di Tom: “Ferito dal divorzio con Gisele”

La moglie del giocatore dei Tampa Bay Buccaneers si sarebbe già rivolta a un avvocato, così da avviare le pratiche del divorzio. A fare da spalla all’atleta, oggi ci sarebbero gli amici. Loro raccontano: “Tom è molto ferito dalla faccenda, ma noi stiamo con lui. Sta facendo tutto lei, lui sta solo soffrendo per questa situazione”.

Intanto, anche Brady ha deciso di affidarsi alla consulenza di un legale per affrontare il divorzio dalla moglie. Sempre gli amici fanno sapere: “Lui vorrebbe rimettere le cose a posto, ma è anche ovvio che ora deve difendersi e proteggersi”. Attualmente, le due celebrità vivono in due case separate.

Gisele preoccupata per Tom

Al contrario di quello che sembri, Gisele Bundchen mostra preoccupazioni per le condizioni del marito. In una dichiarazione pubblica, si è lasciata sfuggire: “Questo è uno sport molto violento, abbiamo due figli e vorrei che fosse più presente. Ne abbiamo parlato tante volte, ma alla fine tutti devono prendere una decisione che funzioni e anche lui ha diritto di essere felice”.

Parole a cui ha voluto rispondere personalmente Tom Brady, che ha esternato quali grandi sacrifici deve fare per essere un grande campione della NFL: “Non mi godo un Natale o una festa del Ringraziamento a casa in pace da 23 anni, non ho festeggiato compleanni con persone a cui tengo e che sono nate da agosto a fine gennaio. E non posso essere ai funerali e non posso essere ai matrimoni”.