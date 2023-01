Carolina Benvenga: chi è, età, carriera, chi è il marito, foto, Instagram, Rai Yoyo

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, oltre a Patrizia De Blanck e Peppe Barra, ci sarà anche Carolina Benvenga, volto amatissimo di RaiYoyo e RaiPlay, che si racconterà a cuore aperto. E senza freni: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Carolina Benvenga

Carolina Benvenga è nata a Roma il 10 gennaio del 1990 ed è una nota attrice, conduttrice televisiva e cantante. Ha debuttato nel 2005 con un episodio del film Tickets, poi nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Rossana nel film tv La luna e il lago, trasmesso nel 2006 su Rai 1. Nel 2007, invece, è ritornata sul piccolo schermo con Io e mamma, miniserie di Canale 5, in cui ha interpretato Betta e ha partecipato alla miniserie di Rai 2 Nebbie e delitti 2. L’anno successivo è apparsa di nuovo su Rai 2 con Zodiaco, poi su Canale 5 nella miniserie I Liceali. Nel 2009 è stata co-conduttrice, insieme ad Andrea Dianetti, del programma Strakaroke e nel 2010 è tornata al cinema con il film Una canzone per te.

I successi su RaiYoYo (e non solo)

Dal 2018 Carolina conduce il programma tv di successo La posta di Yoyo, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, oltre a diversi speciali dello Zecchino D’Oro. Su Rai Gulp, invece, conduce i programmi Tiggì Gulp, la Tv Ribelle e Gulp Gir. Lei, inoltre, ha preso parte agli speciali per il cinema dei cartoni animati Peppa Big e Masha e Orso. Nel 2019, invece, grazie a una collaborazione con Sony Music e Studio Bozzetto & Co è uscito il suo primo album, un progetto musicale di baby dance e nel 2020, durante la pandemia, ha condotto un programma d’informazione dedicato a tutta la famiglia, Diario di casa, in onda su Rai 1 e Rai 2.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. La nota e amata conduttrice Carolina Benvenga è sposata con Valerio Aniballi. I due sono convolati a nozze il 18 giugno del 2016 e da quel giorno sono sempre più complici e innamorati. E per il momento la coppia non ha figli.

Instagram di Carolina Benvenga

Carolina Benvenga ha un profilo Instagram e con l’account @carolinabenvenga vanta oltre 130 mila followers.