Carolina Benvenga, chi è l’ex marito Valerio Aniballi: età, lavoro, cosa sappiamo su di lui

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Peppe Barra e Patrizia De Blanck, anche la nota conduttrice e volto amato dai bambini Carolina Benvenga, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’ex marito Valerio Aniballi. La storia con lui, infatti si è conclusa, ma resta comunque la stima e l’affetto.

Cosa sappiamo dell’ex marito di Carolina Benvenga

Carolina Benvenga, romana classe 1990, è una nota attrice, conduttrice televisiva e cantante, volto noto e amato di Rai Yoyo. Seguitissima dai bambini, ma molto riservata sulla sua sfera privata e sentimentale. Sappiamo, infatti, poco o niente sulla sua vita intima. Carolina Benvenga è stata sposata con Valerio Aniballi: di lui non abbiamo nessuna informazione, non compare neppure sui social ed è difficile trovare foto dei due insieme. Quello che è certo, però, come ha dichiarato la stessa Carolina, in una rara intervista nella quale si è sbilanciata, il giorno del matrimonio è stato il più bello della sua vita. I due sono convolati a nozze il 18 giugno del 2016, ma il loro matrimonio è finito recentemente. Carolina adesso ha un nuovo compagno. I due non hanno figli.

L’amicizia speciale con Lorenzo Branchetti

Nella vita di Carolina c’è anche un altro uomo speciale. E cioè Lorenzo Branchetti, il suo migliore amico e suo collega. I due compaiono spesso sui social insieme, tra dediche e foto, al punto che molti avevano pensato ci fosse del tenero. Niente di vero: Carolina è felice al fianco del marito Valerio, ma può contare su Lorenzo. A dimostrazione che l’amicizia, quella vera e pura, esiste.